2011 yılında kurulan Antika Otomobil Federasyonu’nun yeni başkanı İlker Tayalı, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada federasyonun taşıt mirasını korumak adına önemli işlere imza attığını belirterek “Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte hedefimiz, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesidir. Bunun için de öncelikli hedefimiz klasik otomobil tanımının trafik kanunu içinde yer almasını sağlamak olacaktır. Böylelikle klasik ve antika otomobil tutkunlarının birçok sorunu ortadan kalkacaktır” dedi.