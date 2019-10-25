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Antika Otomobil Federasyonu’nun yeni başkanı İlker Tayalı

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Başkanlığına İlker Tayalı seçildi. Başkan seçilmeden önce Federasyonun Genel Sekreterliği görevini yürüten Tayalı, önceki başkan Cengiz  Arsay’ın özel işlerinden dolayı görevi bırakmasının ardından yönetim kurulu içindeki seçimle bu göreve getirildi. 14 otomobil kulübünün bir araya gelmesiyle oluşan Antika Otomobil Federasyonu’nun seçimli olağan genel kurulu 2020 yılının mart ayında gerçekleştirilecek.

Antika Otomobil Federasyonu’nun yeni başkanı İlker Tayalı

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Başkanlığına İlker Tayalı seçildi. Başkan seçilmeden önce Federasyonun Genel Sekreterliği görevini yürüten Tayalı, önceki başkan Cengiz  Arsay’ın özel işlerinden dolayı görevi bırakmasının ardından yönetim kurulu içindeki seçimle bu göreve getirildi. 14 otomobil kulübünün bir araya gelmesiyle oluşan Antika Otomobil Federasyonu’nun seçimli olağan genel kurulu 2020 yılının mart ayında gerçekleştirilecek.

25 Ekim 2019 Cuma 17:11
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Antika Otomobil Federasyonu’nun yeni başkanı İlker Tayalı

2011 yılında kurulan Antika Otomobil Federasyonu’nun yeni başkanı İlker Tayalı, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada federasyonun taşıt mirasını korumak adına önemli işlere imza attığını belirterek “Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte hedefimiz, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesidir. Bunun için de öncelikli hedefimiz klasik otomobil tanımının trafik kanunu içinde yer almasını sağlamak olacaktır. Böylelikle klasik ve antika otomobil tutkunlarının birçok sorunu ortadan kalkacaktır” dedi.

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