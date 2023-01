Anadolu Isuzu’ya The ONE Awards’da “Yılın İtibarlı Markası” Ödülü

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışında kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu, ihracat, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon alanında aldığı ödüllere son olarak Marketing Türkiye dergisi tarafından düzenlenen The ONE Awards ödül organizasyonu kapsamında aldığı ödülü ekledi. Anadolu Isuzu, farklı sektörlerden birçok şirketin yer aldığı ödül organizasyonunda ticari otomotiv kategorisinde “Yılın İtibarlı Markası” ödülünün sahibi oldu.

The ONE Awards bütünleşik pazarlama ödülleri, “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak düzenleniyor. Pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli ödül organizasyonlarından biri olan ve kapsamı her yıl büyüyen The ONE Awards’da “Yılın İtibarlıları” bu yıl dokuzuncu kez halk jürisi tarafından belirlendi. The ONE Awards’da skorlar, 70’e yakın kategoride gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü sonuçlarına göre belirleniyor.

Türkiye’de geliştirip ürettiği modern ve çevre dostu ticari araçları dünyanın 45 ülkesine ihraç eden Anadolu Isuzu ülkemizde ve dünyada birçok prestijli ödül kazandı.

Anadolu Isuzu, Çayırova’daki “akıllı fabrika” özelliklerine sahip modern tesislerinde “terzi işi imalat” modeli ile ürettiği araçları müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek tam zamanında teslimatını gerçekleştiriyor.

Şirket, tamamen elektrikli ve %100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini gerçekleştiriyor.