Anadolu Isuzu’nun Teknoloji Merkezi, uzaktan canlı destek ve teknik eğitimlerle distribütör ve servis ağına güç takviyesi

Anadolu Isuzu, Dünya’nın birçok farklı noktasındaki distribütörleri ve Yurtiçi Yetkili Servislerinin eğitimleri için özel olarak geliştirdiği uzaktan teknik destek ve online eğitim sistemini başarıyla uygulamaya geçirdi. En yeni ve gelişmiş olanakları kullanan Anadolu Isuzu Teknoloji Merkezi, distribütör, servis ve müşterilere hızlı, kaliteli ve teknolojik bilgi ve uygulama desteği sunulmasını sağlıyor.

Uzman bir teknik destek ekibinin sürekli görev yaptığı Teknoloji Merkezi bünyesinde, uzaktan eğitimlerin düzenlendiği, teknik prosedürlerle ilgili video içeriklerinin hazırlandığı ve online eğitim uygulamalarının yapıldığı stüdyo yer alıyor. Anadolu Isuzu Teknoloji Merkezi üzerinden sunulan eğitimler için kurulan online stüdyoda, gelişmiş kamera sistemleri, özel ses ve ışık düzeni ve büyük ekranların yer aldığı bir altyapı hazırlandı.

Yurtdışındaki distribütörler ve yetkili servisler için uzaktan eğitimlerin düzenlendiği stüdyoda, distribütör ve teknik servislere yönelik olarak düzenlenen canlı eğitim etkinlikleri sayesinde gerekli prosedürlerin anında ve etkileşimli biçimde uygulanması sağlanıyor. Katılımcılar eğitimlere kamera ve ses sistemleri açık olarak doğrudan katılabiliyor, sorularını anlık olarak yöneltebiliyor ve yapılan teknik işlemleri çok yakından takip edebiliyor.

Anadolu Isuzu’nun uzman teknik destek ekibi, teknoloji merkezinde kurulu olan teknolojik ekipmanlar ve yazılım programları sayesinde sahadaki teknisyenlerle görüntülü görüşüp ihtiyacı hızla tanımlıyor ve çözüme kavuşturuyor. Sistemin altyapısı, gerekli tüm doküman ve prosedürlere kolayca erişim ve paylaşım olanağı da sağlıyor. Böylece merkezdeki uzman ekipler en doğru çözüm için nitelikli teknik servis desteğini sağlarken araç başındaki teknisyene de bilgileri detaylı bir şekilde aktarıyor.