Air France, Michelin’e Duyduğu Güveni Tazeledi

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin ve Air France arasında 2010 yılında hayata geçen uzun soluklu iş birliğinde devam kararı alındı. Michelin’e duyduğu güveni tazeleyen uçak filosu, önümüzdeki 10 yıl boyunca lastik tedarikini Michelin’den karşılayacak. Air France’ın uçakları, NZG (Sıfıra Yakın Büyüme) teknolojisi içeren Radial Michelin® AIR X gibi en modern uçak lastikleriyle donatılacak. İstikrarlı bir lastik çapı güvencesi vermek üzere tasarlanan bu teknoloji, uçak lastiklerine daha fazla dayanıklılık ve istisnai direnç kazandırıyor.

Michelin, Air France’in karbon emisyonlarını %50 düşürecek

Ortaklıkları 10 yıl daha sürecek olan Michelin ve Air France; lastik tedarikinin yanı sıra inovasyon alanındaki çalışmalarını da karbon ayak izini düşürme hedefiyle gerçekleştirecek. Avrupa araştırma programlarında aktif rol alan Michelin, lastiklerini ve ilişkili sistemleri hafifletmeye devam etmek ve her uçuşta yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını mekanik olarak düşürmek için çığır açacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. Air France’e yenilikçi geri dönüşüm kanalları, yüksek performanslı ekolojik reçineleri ve 3B metal ve plastik yazdırma uzmanlığı gibi yüksek hedefli çözümler sunmaya devam edecek olan Michelin, bu girişimlerle Air France’ın 2030 itibarıyla yolcu/km başına CO2 emisyonlarını %50 düşürmek dahil olmak üzere, kendisi için belirlediği iddialı sürdürülebilir gelişim hedeflerine erişmesinde yardımcı olacak.