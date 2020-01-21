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35.000’inci Mercedes-Benz Sprinter üretildi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2019 yılında minibüs kategorisinde en fazla satılan araç olan Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye’deki üretiminde 35.000 adedi geride bıraktı. Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretiliyor.

35.000’inci Mercedes-Benz Sprinter üretildi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2019 yılında minibüs kategorisinde en fazla satılan araç olan Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye’deki üretiminde 35.000 adedi geride bıraktı. Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretiliyor.

21 Ocak 2020 Salı 12:16
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35.000’inci Mercedes-Benz Sprinter üretildi

Sprinter ve Vito modelleriyle, 2019’un Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen markası Mercedes-Benz, Arobus iş birliğiyle ürettiği 35.000’inci Mercedes-Benz Sprinter’ı bantlardan indirdi. Türkiye’de 1996 yılından beri öğrenci, personel, yolcu ve yük taşımacılığı sektöründe hizmet veren Mercedes-Benz Sprinter, 2007’den günümüze Arobus tesislerinde Türk mühendisler tarafından tasarlanarak, Türk işçilerin emeği ile minibüs olarak üretiliyor.

2019’un en çok satılan minibüsü Sprinter

Türkiye taşımacılık sektörünün en güvenilen araçları arasındaki Mercedes-Benz Sprinter, personel taşımacılığı ve öğrenci servislerinin bulunduğu “Minibüs” kategorisinde 2019’un en çok satılan aracı oldu.

Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan Yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için çözüm önerileri sunulan Yeni Sprinter’da, 13+1’den 22+1 kişiye kadar uzanan geniş oturma düzenleri mevcut.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, koltuklarının her birinde 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerlerini standart olarak sunarak, güvenlikten ödün vermiyor. Yeni Sprinter’da ayrıca hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, konuyla ilgili olarak; “Türkiye’deki yolcu taşımacılığı standartlarını 1996’dan beri belirleyen Sprinter, 2007’den bu yana Türk mühendisliği ve Türk işçilerinin emeği ile Türkiye’de üretiliyor. Arobus ile olan iş birliğimizde 35.000’inci aracımızı bantlardan indirmenin sevincini yaşadığımız bu günlerde, Sprinter’ın 2019 yılında ‘Minibüs’ kategorisinin en fazla satılan aracı olmasıyla da çifte gurur yaşıyoruz. Sadece satış adetlerimiz ile değil, servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst düzeyde müşteri memnuniyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bu süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

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