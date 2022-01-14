2plan ve Borusan Araç İhale’den İkinci Elde Premium İşbirliği

Borusan Araç İhale ile 2plan’ın birlikte düzenleyeceği premium otomobiller için Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek ihaleye, Borusan Araç İhale üye şirketlerinin yanı sıra pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı özel davetli de katılabilecek.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, çok özel bir organizasyon gerçekleştireceklerini belirterek, “Borusan Araç İhale ile yaptığımız bu işbirliği ikinci el otomotiv sektöründe iki tecrübeli ve güvenilir şirketin buluşmasıdır. Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Buradaki amacımız, öncelikle müşterilerimize alışılmışın dışında farklı bir deneyim yaşatmak. İçerisinde bulunduğumuz değişken fiyatlamaların yapıldığı bu konjonktürde müşterilerimize kolay, güvenilir, alternatif bir satın alma fırsatı sunuyoruz” dedi.

İkinci el araçta 21 yıllık tecrübe

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, Türkiye genelinde bugüne kadar 11 binin üzerinde alıcı üyeye ulaştıklarını ve 2 binin üzerinde kurumsal tedarikçi ile iş birliği gerçekleştirdiklerini belirtirken Borusan Araç İhale’nin 21 yılık deneyimini ve güçlü alım-satım ağını, vizyoner bakış açısıyla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Barutçuoğlu sözlerine şu şekilde devam etti;

“Türkiye’nin ilk çok markalı 2. el araç yeniden pazarlama şirketi olarak başlayan, yenilikçi iş modelleriyle bugün kurumlardan bireylere uzanan kapsamlı bir hizmet sunan Borusan Araç İhale olarak gerçekleştireceğimiz yeni organizasyonumuzla premium otomobiller konusunda son kullanıcılara da seslenmek istiyoruz. Tüm Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ihalelerimizle birlikte, İstanbul Boğazı’nda tarihi bir lokasyonda düzenleyeceğimiz özel ihalede birbirinden özel premium ikinci el otomobilleri yeni sahipleriyle buluşturarak bu alandaki ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız. Bu özel ihale, aynı zamanda alanında uzman olan 2Plan şirketi ile son kullanıcıya yönelik gerçekleştirdiğimiz ilk ihale olacak. Otomotiv piyasasının değişken dinamiklerine sahip olduğu günümüzde, özellikle premium araçlar konusunda yüksek hassasiyet ve titizlikle araştırma yapan son kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz.”