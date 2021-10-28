2023 model Kia Sportage özellikleri ve fiyatı nedir?

2022'nin başlarında satışa çıkacak olan 2023 model yeni Sportage’ın ABD versiyonu tanıtıldı. Araç tasarımıyla göz alıyor ama tabi aklımıza takılan ilk soru bu araç Türkiye’de kaç liraya satılır?

Kia, 2021 bitmeden yeniden tasarlanan 2023 Sportage'ın ABD'ye versiyonunu tanıttı.

2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni model eskisinden daha büyük ve daha geniş bir donanım yelpazesi sunuyor.

Yeni kompakt SUV, içte ve dışta ilgi çeken bir tasarıma sahip ve X-Pro adında yeni bir arazi modeli sunuyor.

Yeni Sportage, öncekinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip ve baş mesafesi de iyileştirilmiş. Bagajı da epey geniş.

Bu özellikleriyle Hyundai Tucson ve Honda CR-V'yi geride bırakıyor.

Aracın en ayırt edici özelliklerinden biri de far tasarımı.

Sportage'da 187 beygir gücü üretecek 2.5 litrelik bir motor var. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı 4 çekerden çekiş özelliği var.

Aracın iki versiyonu var: X-Line ve X-Pro.

Daha yüksek donanım seviyeleri, iki büyük ekrana sahip modern görünümlü bir iç mekana sahip: 12,3 inç dijital gösterge grubu ve 12,3 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı.

Araçta şeritte kalma yardımı ve önden çarpışma uyarısı dahil olmak üzere sürücü yardım sistemleri, standarttır, ancak kör nokta uyarısı ve hız sabitleyici isteğe bağlı.

Kia henüz 2023 Sportage için aracın fiyatını açıklamadı, ancak fiyatın 25.265 ila 36.425 dolar arasında mevcut modelden biraz daha yüksek başlaması bekleniyor.