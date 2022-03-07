2021 TOSFED Gala Gecesi Zorlu PSM'de Yapıldı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, 5 Mart akşamı TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zorlu Enerji katkılarıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.
Ralli, pist, offroad, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlar ile, baja, karting ve ralli kupalarında 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.
Gecede Başkan Üçlertoprağı, sponsor firmalara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ve yurt dışında yarışan sporculara da teşekkür paketleri takdim etti.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu Şampiyon ve Birincileri
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonu BURAK ÇUKUROVA
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonu BATUHAN MEMİŞYAZICI
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonu EMRE HASBAY
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Co-Pilot Şampiyonu ALPEREN TETİK
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu BURAK ERDENER
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORT
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonu CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonu ÜSTÜN ÜSTÜNKAYA
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Co-Pilot Şampiyonu KERİM TAR
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonu ERTAN NACAROĞLU
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Co-Pilot Şampiyonu SAMET ZURNACI
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAM
AVIS 2021 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonu ÜMİT ÜLKÜ
AVIS 2021 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu TURGUT KONUKOĞLU
AVIS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAM AMS
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonu TAMER ORUÇ
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 2 Şampiyonu BURAK BAŞLIK
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 3 Şampiyonu REFİK BOZKURT
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonu AYHAN GERMİRLİ
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORT
2021 Türkiye Karting Mini Şampiyonu İSKENDER ZÜLFİKARİ
2021 Türkiye Karting Junior Şampiyonu SARP ARHAN OR
2021 Türkiye Karting Senior Şampiyonu ZEKAİ ÖZEN
2021 Türkiye Karting Master Şampiyonu MEHMET YAMAN
2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 1 ALİ İŞERİ
2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 2 BURAK BAŞLIK
2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 3 KEMAL GAMGAM
2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 4 BUĞRA CAN KILIÇ
2021 Türkiye Drift Şampiyonu EGE BİLALOĞLU
2021 Türkiye Drift Takımlar Şampiyonu LE DRIFT TEAM
2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonu HASAN TUNÇ
2021 Türkiye Klasik Otomobil Co-pilot Şampiyonu KAAN ŞAKAR
Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası İSRAFİL AKYÜZ
Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası Co-Pilot Birincisi TUVANA SAYAR
2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Birincisi OKAN TANRIVERDİ
2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Co-Pilot Birincisi SEVİLAY GENÇ
2021 TOSFED Micro Karting Destek Kupası CAN ÖZLER
2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası DRT LEGENDS
2021 Türkiye Karting Mini Kadınlar Birincisi ZEYNEP BÜYÜKPINAR
2021 Türkiye Karting Formula Junior Kadınlar Birincisi AYŞE ÇEBİ
2021 Türkiye Karting Formula Senior Kadınlar Birincisi SUDE NUR YURDAGÜL