2021 TOSFED Gala Gecesi Zorlu PSM'de Yapıldı

Ralli, pist, offroad, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlar ile, baja, karting ve ralli kupalarında 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Gecede Başkan Üçlertoprağı, sponsor firmalara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ve yurt dışında yarışan sporculara da teşekkür paketleri takdim etti.

2021 Demir Berberoğlu Sezonu Şampiyon ve Birincileri

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonu BURAK ÇUKUROVA

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonu BATUHAN MEMİŞYAZICI

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar ve İki Çeker Şampiyonu EMRE HASBAY

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Co-Pilot Şampiyonu ALPEREN TETİK

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu BURAK ERDENER

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORT

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonu CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonu ÜSTÜN ÜSTÜNKAYA

Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Co-Pilot Şampiyonu KERİM TAR

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonu ERTAN NACAROĞLU

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Co-Pilot Şampiyonu SAMET ZURNACI

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAM

AVIS 2021 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonu ÜMİT ÜLKÜ

AVIS 2021 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu TURGUT KONUKOĞLU

AVIS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu BİTCİ RACING TEAM AMS

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonu TAMER ORUÇ

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 2 Şampiyonu BURAK BAŞLIK

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 3 Şampiyonu REFİK BOZKURT

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonu AYHAN GERMİRLİ

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonu BC VISION MOTORSPORT

2021 Türkiye Karting Mini Şampiyonu İSKENDER ZÜLFİKARİ

2021 Türkiye Karting Junior Şampiyonu SARP ARHAN OR

2021 Türkiye Karting Senior Şampiyonu ZEKAİ ÖZEN

2021 Türkiye Karting Master Şampiyonu MEHMET YAMAN

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 1 ALİ İŞERİ

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 2 BURAK BAŞLIK

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 3 KEMAL GAMGAM

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonu Kategori 4 BUĞRA CAN KILIÇ

2021 Türkiye Drift Şampiyonu EGE BİLALOĞLU

2021 Türkiye Drift Takımlar Şampiyonu LE DRIFT TEAM

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonu HASAN TUNÇ

2021 Türkiye Klasik Otomobil Co-pilot Şampiyonu KAAN ŞAKAR

Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası İSRAFİL AKYÜZ

Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası Co-Pilot Birincisi TUVANA SAYAR

2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Birincisi OKAN TANRIVERDİ

2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası Co-Pilot Birincisi SEVİLAY GENÇ

2021 TOSFED Micro Karting Destek Kupası CAN ÖZLER

2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası DRT LEGENDS

2021 Türkiye Karting Mini Kadınlar Birincisi ZEYNEP BÜYÜKPINAR

2021 Türkiye Karting Formula Junior Kadınlar Birincisi AYŞE ÇEBİ

2021 Türkiye Karting Formula Senior Kadınlar Birincisi SUDE NUR YURDAGÜL