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2021 Honda Civic fiyatlarında son fırsatlar

Döviz kurlarındaki rekor artışlarla beraber sıfır otomobil fiyatları da hızlıca yükselmeye başladı. Yalnız otomobil devi Honda sürpriz bir listeyle karşımıza çıktı. İşte 2021 model Honda Civic güncel fiyat listesi...

Otovitrin 25.10.2021, 16:34
2021 Honda Civic fiyatlarında son fırsatlar

Son bir haftadır döviz kurundaki sert yükselişin ardından dev otomobil markaları güncel fiyat listelerinde peş peşe güncellemeye gitmiş durumda.

Yapılan ÖTV hamlesiyle beraber muhteşem indirimlerin yapıldığı sıfır otomobil fiyatları tüketicinin yüzünü güldürmeye başlamıştı.

Ancak özellikle son bir haftadır döviz kurlarında rekor üstüne rekor kırılmasının ardından otomobil fiyat listelerinde peş peşe güncellemeler geldi.

Ama bu haberimizde ülkemizde oldukça beğenilen Honda Civic fiyatlarında yapılan indirimi sizler için araştırdık.

Dolardaki artışlara inat dev otomobil markası Honda beğenilen Civic modelinde indirim yaptı.

Honda Civic Sedan C segmentinde yer alan ve B segmenti araçlara göre güç, konfor ve daha birçok anlamda daha gelişmiş bir model.

Küçük aile otomobili olarak nitelendirebileceğimiz bir araç olan Honda Civic Sedan Türkiye’de otomobil kullanıcıların tercih ettiği modellerden biri.

Düşük enerji tüketimi, şık görünüme sahip olan LED farlar ve sportif görünüm sunan ön tampon ile Honda Civic Sedan sportif bir karakter ortaya koyuyor.

Renkli 7” dijital gösterge paneli; hız, devir, saat ve sıcaklık gibi sürüş sırasında ihtiyacınız olan değerleri kolayca takip etmenize imkân tanıyor.

519 litre ile sınıfının ötesinde bir bagaj hacmine sahip olan araç; spor çantanızı, valizlerinizi ya da çocuk arabasını her yere taşımanızı sağlıyor.

Aracın arkasında yer alan VTEC amblemiyle tanıyabileceğiniz 1.5L VTEC Turbo motor hem düşük yakıt tüketimi hem de 220 Nm tork ile 180 PS güç sunuyor.

Gelin sözü daha fazla uzatmayalım ve sizler için hazırladığımız 2021 model Honda Civic Sedan güncel fiyat listesine birlikte bakalım.

İşte 2021 model Honda Civic Ekim ayı güncel fiyat listesi…

1.6L Benzin Otomatik Elegance

Fiyatı: 328.600 TL

  

1.6L ECO Otomatik Elegance

Fiyatı: 334.300 TL

  

1.6L ECO Otomatik Executive

Fiyatı: 357.800 TL

  

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

Fiyatı: 358.300 TL

  

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive

Fiyatı: 381.600 TL

#Honda #civic
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