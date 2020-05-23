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2020 Model Jeep Compass Türkiye’de Satışa Sunuldu

Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Mayıs ayına özel, ayrıcalıklı bir satış kampanyası ile pazara sunulan 2020 model yılı Compass modelleri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve yüzde sıfır faizli kredi ile Jeep showroomlarındaki yerlerini alıyor. Konuya dair açıklamada bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, sene başından bu yana yeni araç bulunulabilirliğinin azaldığına dikkat çekti. Süslü; “Jeep markası olarak, Compass modelinin yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştırmak için yoğun girişimde bulunduk. Mayıs itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirdik. Kısa süre içerisinde yeni araçlarımızı sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2020 Model Jeep Compass Türkiye’de Satışa Sunuldu

Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Mayıs ayına özel, ayrıcalıklı bir satış kampanyası ile pazara sunulan 2020 model yılı Compass modelleri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve yüzde sıfır faizli kredi ile Jeep showroomlarındaki yerlerini alıyor. Konuya dair açıklamada bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, sene başından bu yana yeni araç bulunulabilirliğinin azaldığına dikkat çekti. Süslü; “Jeep markası olarak, Compass modelinin yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştırmak için yoğun girişimde bulunduk. Mayıs itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirdik. Kısa süre içerisinde yeni araçlarımızı sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:53
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2020 Model Jeep Compass Türkiye’de Satışa Sunuldu

Özgürlük, tutku ve macera severlerin ortak noktası Jeep’in, zarafet ve tarzı biraraya getiren modeli Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor. Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde, dijital altyapısını genişleterek tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başlayan Jeep, showroom’larda bulunan 2020 model Compass’ları görüntülü görüşme hizmetiyle müşterilerin evine taşıyabiliyor. Jeep ayrıca, Mayıs ayında 2020 model yılı Compass modelleri için ayrıcalıklı bir kampanya sunuyor. Kampanya ile Jeep Compass modellerinde 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli  ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuluyor.

“160 adet Compass geldi”

Konuyla ilgili bilgi veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri  etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştımak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, Mayıs ayı itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Teknoloji ve özgün tasarım

Limited ve Limited Exucutive donanım seçenekleriyle satışa sunulan Jeep Compass, tasarımını teknolojiyle birleştiriyor. Sürücü ve beraberindeki yolcularını malzeme kalitesi yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekânıyla karşılayan Jeep Compass’ın Limited versiyonlarında 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Compass modellerinde ayrıca, UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi bir çok özellikle otomobil severleri bekliyor. Bununla beraber, buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler de yer alıyor.

Üstün 4x4 kabiliyeti

1.4 litre silindir hacimli ve 170 HP’lik motorlu Jeep Compass modellerinde standart olarak sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4x4 sürüş sistemi, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sağlamak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları sunmasıyla da ön plana çıkıyor.

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