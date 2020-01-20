2019’da otomobil almak için 41 Milyar TL kredi kullanıldı

Otomotiv pazarındaki yüzde 23’lük daralma, kredi kullanımına da yansıdı. 2019 sonu itibari ile otomobil satın alımında banka ve finansman şirketlerinden kullandırılan taşıt kredisi stoğu 41 Milyar TL civarında gerçekleşirken, 20 Milyar TL’si sadece finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. 2018 yılının aynı dönemine göre finansman şirketleri kredi stoğu yaklaşık yüzde 27 daraldı.

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 2020 yılında yeni ve ikinci el araç pazarının artmasıyla birlikte, taşıt kredisi kullanımlarının ve kredi stok büyüklüğünün de yükselmesini beklediklerini belirterek “2019’un son aylarında taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşle beraber otomotiv sektöründe ertelenen talepler hayata geçti. 2020 yılında sektördeki toparlanmanın devam etmesi ve otomotiv pazarının 600 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.

2020’de yüzde 20 büyüme bekleniyor

Irmak, 2019 yılında finansman şirketlerinin taşıt kredisi stoğunun yüzde 27 daraldığını ve yıl sonu itibarıyla 20 Milyar TL civarında gerçekleştiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti; “2020 yılında araç satışlarındaki artış ve taşıt kredisi faizlerindeki düşüş ile krediye olan talebin artması neticesinde, stok büyüklüğünün yeniden gelişim göstererek 25-30 Milyar TL bandına oturmasını bekliyoruz. En kötü senaryoda bile 2020 yılında sektörün yüzde 15-yüzde 20 civarında bir büyüme yakalayacağını; ertelenmiş talebin ve finansal piyasalardaki normalleşmenin büyümeye önemli destek vereceğini düşünüyoruz” dedi.

ALJ Finans 2020’de büyüyecek

2020 yılının ALJ Finans için yeniden büyüme yılı olacağını sözlerine ekleyen Irmak “Yeni araç pazarındaki büyümenin yanı sıra, ikinci el piyasasından da daha çok pay almayı planlıyoruz. 2020 yılı içerisinde 1 milyar TL’nin üzerinde yeni kredi kullandırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kredi portföyümüzde yüzde 40-45 civarında bir büyüme ve 20 binin üzerinde araç finansmanı sağlamayı planlıyoruz. 2020 yılı, yeni teknoloji yatırımları yapacağımız ve geçmiş senelerdeki zayıf büyümenin negatif etkilerini sileceğimiz bir yıl olacak. Bu sebeple 2020 yılında 2019 yılındaki karlılığımızın çok üzerinde bir artış beklemiyoruz. Bununla beraber bilanço büyümesinin etkisi ile sonraki yıllarda karlılığımızın hızlı bir şekilde artmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.