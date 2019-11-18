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2019 Mercedes-Benz Conecto araçlarda Kasım ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz 2019 model Conecto araçlara, yerli üretime özel indirim ve farklı ödeme seçenekleriyle Kasım ayı boyunca sahip olunabiliyor.

2019 Mercedes-Benz Conecto araçlarda Kasım ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz 2019 model Conecto araçlara, yerli üretime özel indirim ve farklı ödeme seçenekleriyle Kasım ayı boyunca sahip olunabiliyor.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:53
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2019 Mercedes-Benz Conecto araçlarda Kasım ayına özel fırsatlar

Düşük yakıt ve bakım maliyetleri, yüksek konfor ve güvenlik özellikleri ile şehir içi taşımacılık sektöründe öne çıkan yerli üretim Mercedes-Benz Conecto sahibi olmak isteyen müşterilere, Kasım ayı süresince 500.000 TL ile 900.000 TL arasında kredi kullanım avantajları sunuluyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank iş birliği ile düzenlenen kampanya çerçevesinde 24 ile 60 ay vade seçenekleriyle, 9.706 TL’den başlayan kredi taksit seçenekleri fırsatından yararlanmak isteyen müşteriler, detaylar için www.mbfh.com.tr sayfasını ziyaret edebilir veya Mercedes-Benz Türk A.Ş. Şehir içi Otobüs Satış Bölümü’ne danışabilirler.

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