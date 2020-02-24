Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
114789
ALTIN
329.672
DOLAR
6.1174
STERLİN
7.9122
EURO
6.6396

100 bin kişi aracını "acil" satıyor

Acil nakit paraya sıkışan otomobil sahipleri yeni çıkan internet uygulamalarına yöneliyor. Her 10 araçtan 6’sının internet üzerinden satıldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ülkemizde farklı sebeplerle aracını acilen satmak isteyen 100 bin kişi var” dedi.

100 bin kişi aracını "acil" satıyor

Acil nakit paraya sıkışan otomobil sahipleri yeni çıkan internet uygulamalarına yöneliyor. Her 10 araçtan 6’sının internet üzerinden satıldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ülkemizde farklı sebeplerle aracını acilen satmak isteyen 100 bin kişi var” dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:47
1254 Okunma
100 bin kişi aracını "acil" satıyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Hemen Sat Merkezi” sisteminin hizmete sunulduğu ilk andan itibaren kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirirken, 1 hafta içerisinde 100 adet aracın satın alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6’sı internet üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor. Acilen aracını satmak isteyenler, sıfır değer kaybıyla, araçlarını otomerkezi.net üzerinden satabilirler.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat Doblo 20 Yaşında!
Fiat Doblo 20 Yaşında!
Yeni Fiat Ducato Türkiye'de!
Yeni Fiat Ducato Türkiye'de!
BP’den müşterilerini düşünen proje: Doğru Yakıt Sistemi
BP’den müşterilerini düşünen proje: Doğru Yakıt Sistemi

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim