100 bin kişi aracını "acil" satıyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Hemen Sat Merkezi” sisteminin hizmete sunulduğu ilk andan itibaren kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirirken, 1 hafta içerisinde 100 adet aracın satın alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6’sı internet üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor. Acilen aracını satmak isteyenler, sıfır değer kaybıyla, araçlarını otomerkezi.net üzerinden satabilirler.”