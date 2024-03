Kurum, “Silivri’ye tam 8 halk plajı kazandıracağız. Eşsiz doğaya sahip Silivri’mizde tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyareti sonrası 19 Mayıs Meydanı’nda düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı. Programda Kurum’a Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti. Kurum’u parti binalarının önünde gençler meşale ve davul zurnalarla birlikte büyük bir ilgiyle karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda Silivri’de yapılan çalışmalarla ilgili film gösterimi yapıldı. Okunan duaların ardından protokollün sahneye çıkıp butonlara basmasıyla temel atma işlemi başlatıldı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Bu meydan 31 Mart’ta kibir siyasetini bitireceğim diyor”

Törende konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “Tek hayalimiz sizlersiniz. Eserden, hizmetten bir an olsun ayrılmayacağız. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik, hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği diyor. Bu meydan 31 Mart’ta kibir siyasetini bitireceğim diyor. Bugün burada tarihi belediye binamızın aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi için bir aradayız. Kıymetli Volkan başkanım bu binanın aslına uygun bir şekilde inşa edilmesi için çok emek harcadı. Silivri’nin şu 5 yılda İBB’nin buraya tek bir çivi çakmamasına rağmen vatandaşının neye ihtiyacı varsa onu gidermek için çalışan bir başkanı var. Volkan Başkanımla el ele verip Silivri’yi küllerinden yeniden doğdurduk. Bu tarihi binamız 1898 yılında inşa edilmişti ancak aradan geçen uzun yıllar nedeniyle kullanılmayan bu bina 1985 yılında yıkıldı. Bu tarihi binamız hem İstanbul Valiliği hem de Silivri Belediyesi’nin iş birliğiyle yeniden atağa kalkacak. Burası tamamlandığında Silivri Meydanı’nda belediyemizin tarihini yansıtacak çok önemli bir mekan olacak. Aynı zamanda altında belediye hizmetlerini verecek ve sosyal tesis olarak da çayın 1 TL, kahvenin 5 TL olduğu hizmetleri sunacak” dedi.



“Silivri ona en büyük dersi sandıkta verecek”

İstanbul’un son 5 yılın kayıtlara tahribat dönemi olarak geçtiğini vurgulayan Kurum, “İstanbul bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin İstanbul başardı diyorlar. İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle ayakta kalmayı başardı. Bunların da başardığı; yanan otobüsler, ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler, bozulan metrolar ve metrobüsler var. Saatlerce süren trafik bir de koca 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. Bir otobüs hattını koymaktan aciz bir belediye anlayışından bahsediyoruz. Silivri'de biz altyapı yaptık diyorlar. O zaman Silivri’yi her selde niye su basıyor? Madem sen altyapıyı ve dere ıslahını yaptın, biraz fazla yağmur yağsa Silivri’yi seller götürüyor. İstanbullular bu kibir abidesi CHP’li başkandan çok bir şey mi istedi? İstanbullular aslında en temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istediler ama yapmadılar. Çevre temiz olsun, Silivri’nin altyapısı kanalizasyonu doğru işlesin dediler işletmediler. İstanbullular bu yolcu başkandan ulaşım sorunlarının bitirilmesi ve çözüm getirilmesini beklediler. Bunlar o ulaşım sorunlarını daha da büyüttüler. Metro istediler, otobüs istediler yapmadılar. Parklar, yeşil alanlar söz verdiler yapmadılar. Gençlere gençlik merkezi, kültür merkezi yapacağız dediler onu da yapmadılar. 31 mart geliyor milletin Silivri’nin hesap sorma günü geliyor. Bu millet sana kibirli dilinin hesabını sandıkta bir bir soracak. Bu 5 yılda yapmış olduğun israfın hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak. Silivri ona en büyük dersi sandıkta verecek. 31 mart akşamı eş genel başkan koltuğunu kaybederek tamamen özgürleşecek. Yarı zamanlı kibirli belediye başkanı da süresiz tatile gidecek” şeklinde konuştu.



“Her şey değişir ama bu CHP zihniyeti değişmez”

Mevcut İBB Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran ve küçümseyen tavrını eleştiren Kurum, “Bu CHP’nin İstanbul’a yabancı adayına; ‘Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor?’ diye sordular. ‘Daha çok ev hanımları oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim’ dedi. Rezilliği görüyor musunuz? Ev hanımlarımızı yok sayıyor, ayrımcılık yapıyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama, İstanbul’un belediye başkanına hiç yakışıyor mu? Ben kadınlarımıza, annelerimize yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Bunu kabul etmemiz, bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil. Ne yazık ki, bunların zihniyeti, bunların karakteri bu. Her şey değişir ama bu CHP zihniyeti değişmez. Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar” diye konuştu.



“Hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz”

Milletin bu ayrıştırıcı dilden çok çektiğini sözlerine ekleyen Kurum, şöyle devam etti: “Siz hiç eşitlikçi olmayacak mısınız? Siz hiç adil olmayacak mısınız? Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan çok çekti. Yıllardır aynı tas aynı hamam. Geçmişte de çobanların oyunu ayrı tutuyordunuz, milleti mahallelere, kamplara ayırıyordunuz. Bıkmadınız mı, sıkılmadınız mı, yorulmadınız mı? Sen belki bıkmamış olabilirsin ama bu millet senden bıktı. İstanbul senden usandı, senden yoruldu. Biz, hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz. Bizim için bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadık. Bu ülkenin ve İstanbul’un bütün kadınları hangi düşünceye, hangi siyasi tercihe sahip olursa olsun bizim için eşittir, değerlidir.”



“Ülkemizin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız”

İstanbul’u hak ettiği hizmetle buluşturacağını dile getiren Kurum, “Biz annelerimize ve çocuklarımıza ‘afetlere dirençli bir İstanbul’ vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 1,5 milyon evimiz ve işyerimiz risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Biz İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz” dedi.



“Koca 5 yılda 5 bin 500 konutu dönüştürmüşler”

Mevcut yönetimin İstanbul’un dönüşümü için yapılacak yatırımları gereksiz gördüğüne dikkat çeken Kurum, “Çanakkale’de deprem oldu. O deprem burada da hissedildi. Biz 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz diyoruz. 39 ilçede milletin rızasıyla, yerinde, Büyükşehir Belediyesi olarak yarısına bizim destek olduğumuz anlayışıyla yapacağız diyoruz. Bu kibirli belediye başkanı ‘yapılmasına gerek yok’, ‘Yapılmaması lazım’ diyor. Kendilerinin danışman olarak tuttuğu hocaları ‘İstanbul’un deprem riski için sokak sokak deprem dönüşümü yapmak gerekir’ diye söylüyor. Bu bilmiş Belediye Başkanı yapılmamalı diyor. Çünkü yapamayacaklarını kendileri de biliyor. 31 Mart’tan sonra bu dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Sen CHP kongresini dizayn ederken biz milletimizle el ele vermiş, 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk. Sen yol yürüdüğün arkadaşlarını yolda terk ederken biz sellerde afetlerde milletimiz için yeni yuvalar yapıyorduk. Sen ‘israfı bitirdik’ deyip israf ederken biz milletimizin geleceği için gece gündüz çalışıyorduk. Koca 5 yılda 5 bin 500 konutu dönüştürmüşler. Bu anlayışın İstanbul’da dönüşüm adına bir irade koymasını beklemiyoruz. İstanbul’un Silivri’nin her yerinde Volkan Başkanla dönüşümü gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Silivrili kardeşlerimizin yaşadığı ulaşım çilesi tamamen son bulacak”

Trafik çilesini bitirmek için dev adımlar atacaklarını söyleyen Kurum, “İstanbul’un trafik çilesini bitireceğiz. Hedefimiz; mevcut 340 kilometre metro hattını 2029’a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbullular daha konforlu seyahat etsin diye filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. İlçemize metrobüsü getiriyoruz. Artık Silivri’den metrobüse binen bir kardeşimiz, Tuzla’ya kadar kesintisiz bir şekilde yolculuk yapabilecek. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde Silivrili kardeşlerimizin yaşadığı ulaşım çilesi tamamen son bulacak” şeklinde konuştu.



“Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek”

Silivri’deki altyapı sorunlarının hızla çözüleceğini sözlerine ekleyen Kurum, “İstanbul’umuzun göz bebeği olan Silivri’mize 42 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacağız. Silivri’ye tam 8 halk plajı kazandıracağız. Eşsiz doğaya sahip Silivri’mizde tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz. Kendi ağzından söylüyor, ‘İSKİ rezalet’ diyerek itiraf ediyor. Bir damla su da sen getir. Bizim yaptıklarımızı anca bozuyor” diye konuştu.



“Alım garantili entegre tesislerimizi hızlıca kuracağız”

Silivri’de yapılacak projelere değinen Kurum, "Çiçekçilik faaliyetleri için alım garantisi vereceğiz. Hayvancılığı ilerletmek için; mezbaha ve alım garantili entegre tesislerimizi hızlıca kuracağız. Silivri’mizin gençleri kendi işlerini kursunlar diye onlara paylaşımlı ofisler yapacağız. Arıtma tesisi olmayan hiçbir köyümüz kalmayacak. Tüm köylerimizin altyapı ve üstyapısını baştan aşağı yenileceğiz. Volkan Yılmaz Başkanımın yeni kavşaklardan otoparklara, prestij caddelerden kapalı Pazar alanlarına, gençlik merkezlerinden kültür parklara kadar sizlere, Silivrili kardeşlerimize vaat ettiği tüm projelerimizin de sonuna kadar arkasındayım.1 Nisan’da Büyükşehir ve Silivri el ele verecek, İstanbul’umuzu hep birlikte geleceğe hazırlayacağız” dedi.