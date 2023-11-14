Minimalizm ve sadeliği ile ön plana çıkan modern ev dekorasyonu, duvar kaplama panelleri gibi doğal malzemeler, keskin çizgiler ve basit tasarım ögeleri ile öne çıkar. Farklı mobilyalar kullanılabilecek ve dekoratif öğelerle taçlandırılabilecek bu dekorasyonla yaşam alanınıza yeni bir soluk getirmeniz mümkün.

Modern Ev Dekorasyonu Temel Unsurları Nelerdir?

Modern ev dekorasyonu genellikle çiftlik evi ve rüstik tasarımlar ile sıklıkla karıştırılır. Fakat modern tasarımı bunlardan ayıran belli başlı temel unsurlar söz konusudur. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan tasarımlar beklentinizi daha çok karşılayacaktır.

Modern tasarım dağınık ve abartılı bir tasarımdan uzak ve bunun aksine aydınlık bir görünümün ön plana çıktığı bir tasarım sunar. Lüks ve kıvrımlı mobilyalar modern tasarımda tercih edilmez. Bunun aksine düz, özel ve aerodinamik tasarımlar sıklıkla tercih edilir.

Modern dekorasyon söz konusu olduğunda tasarımcılar genellikle deri, ahşap ve metal gibi doğal malzemelerin kombinasyonundan oluşan nötr bir renk şeması kullanmayı tercih ederler. Bu renk şeması minimal bir görünüm sunmasının yanında ayrıca doğal ve modern yaklaşımları da bir araya getirir. Ağır ve ayrıntılı pencere uygulamaları modern dekorasyonda daha az kullanılır. Ağır ve ayrıntılı pencerelerin yerine mümkün olduğu kadar doğal ışık kullanılır. Bu sebeple pencerelerde abartılı süslerden uzak durulur ve bunun yerine hafif ve özel perdeler kullanılır.

Modern Ev Dekorasyonu Tarihi

Çiftlik evi ve rüstik tasarım ile karıştırılmasının yanında modern ev dekorasyonu sıklıkla çağdaş tasarım ile de karıştırılır. Çağdaş tasarım, günümüzde sıkça tercih edilen ve popüler olan her şeyi içeren bir tasarımdır. Fakat modern dekorasyon bunun aksine tarihsel bir zaman dilimine dayanır. Günümüzde modern dekorasyon sıklıkla tercih edilen bir seçenektir ve çağdaş ev dekorasyonunun içerisinde yer alır.

Modern tarz 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında başladı. Ortaya çıktığı il zamanlarda sanayileşmeye olan ilgi de canlandı. Akabinde bunu fark eden mimarlar ve tasarımcılar, daha fazla insana hitap edebilmek adına uygun fiyatlı ve modüler tarzda tasarımlar oluşturabilmek için oraya çıkan yeniliklerden yararlandılar.

Bununla beraber özellikle minimal İskandinav ve Alman tasarım da ön plana çıktı ve sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Esasen ayrıntıların ön plana çıktığı ama bunun için çok da fazla uğraşılmayan bir yaklaşım izlendi. Tüm parçalar yani aksesuarlar ve gereksiz ayrıntılara odaklanıldı ve tüm bu detaylar maksimum kapasitede çalışabilecek şekilde tasarlandı.

İlham Verici Modern Ev Dekorasyonu Fikirleri

Alana modern dokular kazandırmak birçok kişinin isteği olsa da genellikle pek çok kişi işe nereden başlayacağını bulmakta zorluk çekebilir. Çünkü işe sıfırdan başlamak pratik olmamasının yanında maliyetli de bir süreçtir. Aslında buna gerek duymadan da yani sıfırdan bir dekorasyon yapmaya gerek olmadan modern ev dekorasyonu birçok ev dekorasyonu stiline dahil edilebilir. Evinize modern doku kazandırmak için tercih edebileceğiniz bazı yöntemler şunlardır:

1. Karışık Mobilyalar

Normal şartlarda bazı dokular ve renkleri bir arada görmek ilk bakışta size uyumsuz hissettirebilir. Mesela keskin bir renk olan siyah ve doğal bir görünüm kazandıran ahşap ilk etapta uyumsuz gibi gözükse de esasen aralarında iyi bir uyum vardır. Siyah ve ahşap, hem aerodinamik hem de şık bir görünüm sunar. Modern dekorasyonda bu karışık mobilyalardan yararlanabilirsiniz.

2. Modern Aydınlatmalar

Modern tarz ile dekore edilmiş alanlarda genellikle soyut ve geometrik aydınlatmalar tercih edilir. Soyut ve geometrik aydınlatmalar hem alana daha fazla netlik kazandırır hem de birden fazla ışığa sahip olduğu için yüksek düzeyde gelişmişlik sunarlar. Modern aydınlatmalar küçük alanları değiştirebildiği gibi büyük alanları da değiştirmekte oldukça etkilidir. Bu nedenle ister büyük ister küçük alanlarda bu aydınlatmaların gücünden faydalanabilirsiniz.

3. Duvar Dekor Tasarımları

Modern ev dekorasyonunda duvara hareketlilik ve canlılık kazandırmak için en çok galeri duvarları tercih edilir. Galeri duvarları her stile uyarlanabilir. Modern dekorasyonu ile ön plana çıkarmak istediğiniz alanlarda, sade ve minimal tonlar tercih ederek bir galeri duvarı oluşturmalısınız. Daha minimal bir görünüm istiyorsanız aynı renk, tema ve boyutlardan oluşan bir koleksiyon tercih edebilirsiniz.

4. Oda İçinde Oda Yaratma

Oturma alanınızın içinde bir çalışma, dinlenme ya da okuma alanı yaratabilirsiniz. Gayet tabi bunu evin diğer her bölümü için de uygulayabilirsiniz. Esasen oturma alanı olarak değerlendirdiğiniz salonda ihtiyacınızı karşılayacak bir alan yaratarak aynı alanda iki farklı işlevsel ortam yaratmak mümkündür. Oda içinde oda yaratmak için karşıt köşelerden yararlanabilirsiniz.

5. İç Bahçe Kullanımı

Yeşil alana her zaman daha sıcak ve doğal bir görünüm sunar. Bu yüzden bitkilerin gücünden faydalanın. Evinizde oluşturduğunuz bir iç bahçe hem modern dekorasyonunuzu destekleyecek hem de alanı daha canlı kılacaktır.

6. Doğal Malzeme Kullanımı

Modern ev dekorasyonunu en öne çıkaran ögelerden biri doğal malzeme kullanmaktır. Betonarme, çelik gibi günümüzde sıklıkla tercih edilen yeni malzemeler modern dekorasyon ile bir araya geldi ve böylece stile bir derinlik kazandırılmış oldu. Modern tasarımlarda boyasız ve doğallığı ile ön plana çıkan ahşap, metal, deri ve tek renkli paletler sık sık kullanılır.

7. Cesur Renklerin Kullanımı

Klasik modern tarzda genellikle nötr renkler ön plana çıkar. Ama bunun aksine orta yüzyıl modern tarzında farklı renk paleti kullanılır. Özellikle günümüzde sıkça tercih edilen ve popüler olan hardal sarısı, turuncu, kahverengi ve turkuaz gibi renkler modern çizgiyi bozmadan alana canlılık ve hareket katar. Modern ev dekorasyonunda genellikle tercih edilen sessiz ve sade renk paleti, bu canlı renklerin kullanımı ile dengelenmiş olur. Böylelikle klasik modern tarzı tamamlamak için yeni bir renk fikri ortaya çıkar.

8. Minimal Tarzlar

Modern tarz dekorasyonunu birçok farklı bağlamda ele almak mümkündür. Sofistike tercihleri sade seçimler ile kombinleyerek modern tarz minimalist bir yaklaşım ile bambaşka bir boyut kazanmış olur. Eğer bu yaklaşımda bir tasarım hayal ediyorsanız keten ve ham ipek gibi doğal dokular size tarzınızı yansıtmakta yardımcı olacaktır. Minimal tasarımda ön plana çıkan temiz bir görünümdür. Bunun için olabilecek en az öge görünür olmalıdır. Ancak böyle bir yaklaşım minimal tarzı ön plana çıkarabilir. Bunu sağlamak için de depolama alanları ekleyebilirsiniz.

9. Ayna ve Pencere Kullanımı

Genellikle zenginlik ve inceliği ön plana çıkarsalar dahi ağır perdeler modern tarza uyum sağlamaz. Bu sebeple perde düzenlemeleri olabilecek minimum düzeyde olmalı veya tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu yaklaşım her pencere için rahatlıkla uygulanabilir ve modern dekorasyonu ön plana çıkarmanın en basit yöntemlerinden biridir. Eğer pencereleriniz için bir kaplamaya ihtiyaç duyuyorsanız basit, özel ve fildişi perde panellerini tercih edebilirsiniz.

Aynalar ortamın ışığını yansıtmada ve alanı genişletmekte oldukça etkilidir. Doğal ışığın ön plana çıktığı modern dekorasyonda aynaların yansımasından yararlanmalısınız. Dilerseniz duvar dekorasyonunda dilerseniz zemin dekorasyonunda ayna kullanarak alanı hem daha aydınlık ve ferah gösterebilir hem de alana derinlik katabilirsiniz.