Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından taçsız kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay için vefatının 35. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Metin Oktay'ın aile üyeleri katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Metin Oktay'ın Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet eden çok değerli biri olduğunu belirterek, 'Onu ziyaret ettik. Ona dualarımızı gönderdik. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle gerçekten tam bir Galatasaraylı. Galatasaray değerlerini tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Galatasaray Lisesi'nde okurken Galatasaraylı futbolcular mektebe gelirdi. Ben de orada onları seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' diye konuştu.