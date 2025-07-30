Yağış Uyarısı ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışların, öğle saatlerine doğru kuvvetini artırması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Hatay çevreleri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın bazı bölgelerde saatte 50 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Serin Hava Hafta Sonuna Kadar Sürecek

Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası sadece yağış değil, sıcaklıklarda da sert bir kırılmaya yol açtı. Birçok ilde hava sıcaklığı 6 ila 8 derece arasında düşüş gösterdi. Serinliğin hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, özellikle dış mekânda vakit geçirecek vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

İstanbul'da Öğleden Sonra Yağış Bekleniyor

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren artan bulutlulukla birlikte yerel sağanaklar görülecek. Öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar, kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara: Bölgenin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul 31°C, Edirne 35°C, Balıkesir 37°C.

Ege: Genel olarak açık ve az bulutlu. İzmir 37°C, Denizli 39°C.

Akdeniz: Hatay, Osmaniye ve Doğu Akdeniz Toroslar bölgesinde öğle saatlerinden sonra sağanaklar görülecek. Hatay 31°C, Adana 36°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 38°C, Konya 39°C. 23 Temmuz Hava Durumu! İçeriği Görüntüle

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar bekleniyor. Zonguldak 28°C, Trabzon 29°C.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Açık ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Malatya 43°C, Diyarbakır 45°C.

Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli ve Tedbirli Olun

Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Hatay çevresinde yaşanabilecek ani yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.