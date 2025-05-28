Yeni sistem, 13 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Sermaye Yeterliliği Tebliği” doğrultusunda hayata geçirildi. Tebliğlerle birlikte, MKK’nın kripto varlık ekosistemindeki rolü de netleşmiş oldu.

KVMKS sayesinde, kripto para alım-satımı, ilk satış, dağıtım, takas ve transfer işlemleri ile bu işlemlere ilişkin müşteri bakiyeleri ve saklama bilgileri, ilgili platformlar tarafından MKK’ya raporlanacak. Böylece yatırımcıların kripto varlıkları üzerindeki hakları daha güvenli bir şekilde korunacak.

Sistemin bir diğer dikkat çeken özelliği ise yatırımcılara sunulan şeffaflık. MKK’nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kullanıcılar, platformlarda tuttukları kripto varlıkların kayıtlarını ve KVMKS verilerini karşılaştırarak kontrol edebilecek.

MKK’dan yapılan açıklamada, sistemin geliştirilmesi için gereken tüm teknik süreçlerin hızla devam ettiği ve sistemin altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, SPK’nın internet sitesinde yayımlanan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının SPK’dan faaliyet izni alabilmeleri için MKK ile teknik entegrasyon süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu kapsamda, KVHS’lerin MKK’ya başvuru yapmaları için son tarih 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.