Meram Yaz Spor Okulları’na kayıtlar 12 Haziran 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Meram Yaz Spor Okulları’na kayıtlar, 12 Haziran Pazartesi günü başlayarak 18 Haziran Pazar günü son bulacak. Kayıtlar, www.merambelediyespor.com internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimler 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 11 branşta, 9 ayrı tesiste verilecek. Çocukların ve gençlerin, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, cimnastik, wushu, kick boks ve taekwondo branşlarında kayıt yaptırabileceği Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimler; Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Tesisi, Lalebahçe Spor Tesisi, Dere Sosyal Tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan Spor Tesisleri, Efor Halı Saha, Osmangazi Halı Saha, Yeniyol Halı Saha’da yapılacak.

"Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarımıza bekliyoruz"

Tüm Meramlı çocukları ve gençleri, tatillerini en güzel şekilde geçirmelerine olanak sunan Meram Yaz Spor Okulları’na davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz spor okulunun; eğitim döneminin yorgunluğunu atmak, tatili sporla dolu dolu geçirmek, yeni şeyler öğrenip yeni arkadaşlıklar kurmak için çok güzel bir fırsat sunduğunu belirtti. Meram Yaz Spor Okulları’nın her yıl Meramlı çocukların ve gençlerin hizmetinde olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Çocuklarımız gibi Yaz Okulumuz da her yıl biraz daha büyüyor, her yıl kendini yeniliyor, geliştiriyor. Bizim için her yaz okulunun ayrı bir anlamı, ayrı bir heyecanı ve ayrı bir güzelliği var. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yaz spor okulumuz çocuklarımızın dimağlarında yeni hatıralar, yeni mutluluklar bırakıyor. Çocuklarımız sporla tanışıyor, yeni şeyler öğreniyor. Bu fırsattan tüm çocuklarımızın yararlanmasını arzu ediyor ve anne babalardan bu noktada hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Yaz Spor Okullarımız, şimdiden çocuklarımız, ailelerimiz ve geleceğimiz için hayırlar getirsin” diye konuştu.