Mavi Bayrak Programı kapsamında toplumda çevre farkındalığı oluşturmak üzere çalışmalarını yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Ankara'da 30. yıl kutlaması ve çevre ödül töreni gerçekleştirdi. Uluslararası jüri tarafından 2023 yılı için gerçekleştirdikleri çevre eğitim etkinliklerinden ötürü yapılan değerlendirmeler sonucunda "Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödüllerini almaya hak kazanan plajlar açıklandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirmede 2023 yılı içerisinde yaptığı çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, "En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödülünü kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ödülü plaj kategorisinde 551 plaj içerisinden almayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre alanındaki eğitim faaliyetleriyle böylece 3 yıl üst üste aynı ödüle layık görüldü.



Kocaeli'de 9 Mavi Bayraklı plaj var

Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2012'den bu yana çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen sene Mavi Bayraklı plaj sayısını artırarak, bu konuda sürdürülebilirliği sağladı. Kandıra Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı, Seyrek, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajları olmak üzere 9 plaj, 2023 yılı için Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. Öte yandan, söz konusu 9 plaja yönelik 2024 yılı için de Mavi Bayrak için başvuruda bulunuldu. Ödül almaya hak kazanan plajlar, TÜRÇEV tarafından mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.