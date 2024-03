Programda konuşan Kurum “Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Biz her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Maraş’ın açılımı da dâhil olmak üzere birlikte attığımız tarihi adımlarla milli davamızı yüceltmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından Beyoğlu’nda düzenlenen I. Kentler ve Kültürler Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol ve katılımcılar program öncesinde “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” adlı fotoğraf sergisini gezdi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Elimizdeki tüm imkanlarla Kıbrıs halkının yanındayız”

100. yılını geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti ile 40. yılını tamamlayan KKTC’nin kalkınma işbirliğinde artık ustalık döneminde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “İktisadi ve mali işbirliği temelinde ulaştırmadan enerjiye, tarımdan turizme her alanda Kıbrıs Türkü ile beraberiz, elimizdeki tüm imkanlarla Kıbrıs halkının yanındayız. Sadece adada değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, her bir Kıbrıs Türkü’nün geleceğe, öz vatanının yarınlarına güvenle bakmasını istiyoruz” diye konuştu.



“30 yılda çok aşamalar kaydettik”

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Şimdi 30 yıl önce böyle bir salonda o zaman İBB Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı davet ettiğimizde Kıbrıs’ın geleceğini konuşuyorduk. 30 yılda çok aşamalar kaydettik. O zaman suyumuz da yoktu, yollarımız da yoktu. Bundan yıllar önce çalışmalarımızı hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çevresini değiştirmek, ekonomisini kalkındırmak, refahımızı artırmak için çalışmamızı yaparken büyük düşüncelerimiz vardı. Ama bu büyük düşüncelerin gerçekten ortaya çıkması Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle olabildi” ifadelerine yer verdi.



“Kıbrıslılar yurt edindiği toprakları hiçbir zaman bırakmamıştır”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum “Ben ne zaman sizlerle buluşsam, ne zaman sizleri böyle karşımda görsem Kıbrıs’ımızın nasıl kurtulduğu aklıma düşer. Kıbrıs’ımızın kurtuluşu her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının mazisinde şanlı bir sayfadır, şanlı bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs’ın asil halkı geçmişte yaşanan belirsizliklere, zulümlere, işkencelere rağmen mücadelesinden asla vazgeçmemiş on yıllarca Rumlara karşı korkusuzca direnmiştir. Can vermiş ama asla hürriyetinden, egemenliğinden taviz vermemiştir. Boyun eğmemiştir. Kıbrıslılar yurt edindiği, memleket bildiği toprakları hiçbir zaman bırakmamıştır. 1974 Barış Harekâtı ile bu şanlı mücadele; Mehmetçiğimizin ve Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin kahramanlığıyla yerini kutlu bir zafere bırakmıştır. O günden bugüne sizler, Kıbrıs Türk’ü soydaşlarımız; istiklaline ve istikbaline sonuna kadar sahip çıkıp, bu zaferin haklı gururunu yaşadınız. Bizim için de hak ve eşitlik mücadelesinde nice zorluklara göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün azmi ve dirayeti, ayrılmaz parçası olduğu Türkiye için gurur kaynağıdır, iftihar tablosudur” dedi.

“Kıbrıs, bizim milli davamızdır”

“Her Kıbrıs meselesi gündeme geldiğinde elbette ki KKTC’nin dünyada tanınması hususu da gündeme geliyor” diyen Kurum konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: “Bugün KKTC, adanın iki eşit parçasından biridir. Toprağıyla, nüfusuyla, demokrasisiyle, ticaretiyle, turizmiyle her alanda bir devlet olma hakkına ve hukukuna sahiptir. Her ne kadar bu gerçeği Rum tarafı sulandırmak istese de bu böyledir ve böyle olmaya devam edecektir. İşte bugün 144 ülkeden öğrencinin bulunduğu, 100’den fazla ülkeyle ticari ilişkilerin olduğu ve yine 100’den fazla ülkeden turistin geldiği KKTC, dünyanın bildiği, tanıdığı bir coğrafyadır, yerdir. Kıbrıs’ın Güney’inde Rum devleti varsa, Kuzey’inde de Türk devleti vardır. KKTC vardır. Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Biz her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Maraş’ın açılımı da dâhil olmak üzere birlikte attığımız tarihi adımlarla milli davamızı yüceltmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde haksız ve hukuksuz tüm ambargolara rağmen biz Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’in incisi, gözdesi yapacağız, bambaşka bir cazibe merkezi haline getireceğiz”

“İBB, Kıbrıs’ın tüm sorunlarına ilişkin kardeşlerinin yanında olacaktır”

İstanbul’un ülkenin kalbi ve lokomotifi olduğunu belirten Kurum “İstanbul bizim ülkemizin kalbi, ekonomimizin lokomotifi, medeniyetimizin başkentidir. Bu şehir ne kadar güçlüyse Türkiye ve KKTC o kadar güçlüdür. İşte biz bu anlayışla, İstanbullu kardeşlerimize hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktık. Bizler tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, bu şehre değer katmak için geliyoruz. Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz demeden tüm sorunları çözmek için koştuysak, şimdi de İstanbul’umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz. Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz. Bu sorunların başında da sizler de çok iyi biliyorsunuz, kentsel dönüşüm ve ulaşım geliyor. 31 Mart’ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan’dan itibaren iş başına geçeceğiz. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar vatandaşımızla el ele vereceğiz ve deprem korkusunu tamamen bitireceğiz. İstanbul’un trafik çilesini ve ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızlıca hareket edeceğiz. İBB olarak, İstanbul’u trafik sorunlarının eziyet hâle geldiği bir durumdan çıkarmak için kararlı bir şekilde yatırımlar yapacağız. İBB, Kıbrıs’ın ulaşım sorunu başta olmak üzere tüm sorunlarına ilişkin, kardeşlerinin yanında olacaktır” şeklinde konuştu.