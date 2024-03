İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş’ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Galatasaray Eski Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, iş, sanat ve spor camiasından bir çok kişi katıldı. Salondaki vatandaşlarla tek tek el sıkışan Kurum ilgiyle karşılandı. Kurum’un boynuna konuşması sırasında Samsunspor’un atkısı takıldı. Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Bu aziz şehir, İstanbul’a vefası olmayanlarla yönetilemez”

Programda konuşan Kurum, “Fatih’in emaneti, Beşiktaş vefanın şehridir. Vefa, millete verdiğin sözünde sonuna kadar durmaktır. Bizim kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Herkesin şahsına sonuna kadar saygılıyız. Bu aziz şehir, İstanbul’a vefası olmayanlarla yönetilemez. Vefa giderse, cefa gelir. Son 5 yılda İstanbul’umuzun düştüğü durum budur. Birileri İstanbul’un sefasını sürerken bu şehirde yaşayan kardeşlerimiz her gün cefa çekmektedir. Bu gün İstanbul’u yöneten irade verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmemiştir. İstanbul’umuz tüm uluslararası standartlara ve araştırma sonuçlarına göre hizmetsizlikle, başarısızlıkla anılıyor. Taksi ve otobüs sorununu çözememiş iradeden bahsediyoruz. Gittiğimiz her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm, yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşılaşıyoruz. Otoparka bıraktığı aracını bir daha yer bulamam endişesiyle almıyor. Otoparka mı sahip çıksın, arabaya mı? İstanbul artık 31 Mart’ta çok net bir şekilde değişim istiyor. 31 Mart’ta kendisiyle ilgilenen, kendisine sevgi gösteren bir belediyecilik anlayışı istiyor” dedi.



“Depremde TOKİ’nin yaptığı binalarda kimsenin burnu kanamadı”

Deprem dönüşümünün önemine değinip ve CHP’li yönetimin eleştirilerine tepki gösteren Kurum “Elazığ ve Malatya’nın en büyük dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. Elazığ bu depremden az etkilendiyse bunun sebebi yapılan dönüşümdür. Biz bir deprem ülkesiyiz. Depremle mücadele etmek için deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. 11 ilde yaşadığımız depremde TOKİ’nin yaptığı binalarda kimsenin burnu kanamadı. İzmir’de deprem oldu biz yine oradaydık. CHP’nin yönettiği birçok ilçede temizliğin dahi yapılamadığı anlayış güzel İzmir’imizde de vardı. İzmir Bayraklı’da tarihin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. En son 6 Şubat sabahı asrın felaketinde büyük bir acıyla uyandık. Burada ki birçok dostumu 53 bin canımızı kaybettiğimiz deprem bölgesinde gördüm. Kulüplerimiz seferber oldu. Kulüplerimiz deprem bölgesinde prefabrik konutlar, çadır kentler yaptılar. İş adamlarımız çalışanlarıyla seferber oldu. 11 elimizde depremden etkilenen tüm ilçelerimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerini yöneten CHP’li anlayış ben de depremzedeler için 50 konut 100 konut yapayım demedi. Deprem siyaset üstü bir konudur deyip her gittiği yerlerde siyaset yaptılar. 53 bin değil de 60-70 bin mi şekli de orada vefat eden kardeşlerimizin sayısı üzerinden siyaset yapıyorlar. Sen 10 bin kişi fazla vefat etse mutlu mu olacaksın? Sen oradaki depremzedelerin mutluluğuyla sevineceğine ‘acaba 3 kişi daha fazla vefat etti mi’ algısını elde ederek nereye gidiyorsun? Bu nasıl bir vicdansızlık? Onlar yine ağız dolusu vaatler sundular. Biz bedava konut vereceğiz dediler. Milletimiz o boş vaatlere kanmaz. Orada başladığımız 180 bin konutu 20 gün önce teslim ettik. O yüzlerdeki mutluluğu, heyecanını görmeliydiniz. Milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Milletimiz bize nerede ihtiyaç duysa oradaydık” şeklinde konuştu.



“Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katıdır”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum “Türkiye’nin 81 ilinde çalıştık çabaladık. Ben bir gün olsun ben bakanım burada oturacağım demedim. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa oraya koştuk. Bizi hiçbir zaman iftiralarının içinde görmeyeceksiniz. Hiçbir zaman dedikoduların içerisinde olmayacağız. Birileri gibi o yol yürüdüğümüz dava arkadaşımızı sırtından hançerlemedik. Ablam dediği İyi Parti Genel Başkanını yolda görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, ne oldu? Elinden tuttuğu il başkanını saf dışı bıraktı. Sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. İstanbul 571 yıllık onuru, gururu olan bir şehir. Sen sultan Fatih’in emanetine ya sahip çıkacaksın. Ya da 31 mart akşamı Saraçhane’yi terk edeceksin. 230 kil metre metro sözü verip 8 kilometre metroya yapan bir anlayıştan bahsediyoruz. Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katıdır. İsrafı bitirdik deyip tabelalara boy boy reklam verdi. Reklam bedeli 175 milyon ve 2 günlük konsere 550 milyon harcayan anlayıştır. CHP kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Dünyanın her modern kentinde olduğu gibi metroyla ulaşım ağlarını artıralım dedik, bunlar 3 metro ihalemizi İptal ettiler. Sancaktepe’de projesini bitirdiğimiz metro hattına gidip hafriyat döktüler. İstanbul için o milletin elini sımsıkı tutacak hiçbir zaman bırakmayacaksın” ifadelerini kullandı.



“Bu şehrin turizm master planı yok”

İstanbul’un kritik bir seçime gittiğini vurgulayan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da kritik bir seçime gidiyoruz. İstanbul bir 5 yıl daha kaybedemez. Kaybederse eğer burada yaşamak eziyetten öteye geçer. 1 Nisan geldiğinde bahar gelsin istiyoruz. 1 Nisan geldiğinde o erguvan çiçekleriyle birlikte İstanbulluların yüzü gülsün istiyoruz. 1 Nisan geldiğinde İstanbul’un gençleri geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Nisan gelecek dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek. Bu şehrin turizm master planı yok. Bu şehre ilişkin bir hayalleri olmadığı gibi o hayalleri olanları da karalamak adına sürekli farklı gündemler. Milletimizle el ele verip, güzel İstanbul’umuzu Türkiye yüzyılında yarınlara hazırlayacağız”