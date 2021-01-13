Zor zanaat: Sepetçilik

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 2 kardeş ilerleyen yaşlarına rağmen devam ettirdikleri sepetçilik sayesinde 8 evlat ile 41 torun büyüttü.

Ünye’nin Kale Mahallesi’nde yaşayan Hasan ve Neşet Zorlu kardeşler, yarım asırdır devam ettirdikleri sepet ve hey ustalıkları sayesinde çocuklarını ve torunlarını yetiştirdi. İlerleyen yaşlarına rağmen birbirlerinden hiç ayrılmayan 2 kardeş, yaptıkları el işlemesi hey ve sepetlerin üretimine evlerinin bahçelerinde devam ettirerek mesleğin ölmemesi için çabalıyorlar. 86 yaşında Hasan Zorlu ile 77 yaşındaki Neşet Zorlu kardeşler, bu meslek sayesinde 8 evlat ve 41 torun yetiştirerek mesleğin kendilerinden sonra gelen yeni nesle aktarmayı istiyorlar.

Dayısına bakarak öğrendiği hey ve sepetçilik mesleği sayesinde kardeşiyle aynı işi yaparak mutlu olduğunu söyleyen 86 yaşındaki Hasan Zorlu, "Ben 15 yaşında iken hey (göcek) ve sepet yapmaya merakım başladı. Zamanında yıllar önce rahmetlik Hasan dayım bunu kendisi yapardı. Daha sonra ben onun yanına gittim. Dayıma beni de alıştırmasını söyleyerek hey (göcek) yapmasını öğretmesini söyledim. Ardından dayım bana bir iki tane yaptırmaya çalışarak nasıl olacağını da söyledi. Tabii, yapmaya başladıktan sonra bitirince dayıma gösterdiğimde o gün kendisi de benim başarabileceğimi anladı ve sen bu işi yaparsın, dedi. O gün bu gündür 15 yaşımdan 86 yaşıma kadar hayatım bu çevrede geçti. Beş oğlumdan 16 tane torunum var ve torunlarımdan da 16 torunum var. Çocuklarım daha küçükken yıllar önce fener ve lamba olmadığından gaz lambası vardı. Ben eve geldiğimde tenekeden gaz lambaları vardı. Ben lambayı yakardım ve uyumadan sabah ettiğim günleri çok iyi bilirdim. Bu mesleği bu şekilde devam ettirdim. Çocuklarım büyüdükten sonra hepsini ayrı ayrı sanat dallarında işe verdim. Bir oğlum bakırcı ustası, biri terzi, biri berber, biri inşaatçı ve en büyük oğlum ise demir doğrama ustası oldu" dedi.

"50 yıllık bıçakla hey ve sepetlerini yapıyor"

Mesleğe başladığı günden itibaren 50 yıl önce aldığı bıçakla sepetlerini işlediğini söyleyen Hasan Zorlu, "Zamanında bu bıçağı özellikle hey ve sepet için yapıp getirenler vardı. Biz de bunu o zamanlarda yapan kişilerden satın aldık. Daha sonra bu bıçakla çalışmaya başladım ve yıllardır da bıçağımla hey ve sepetlerimi işliyorum" diye konuştu.

"Çok sabırlı bir meslek"

Yıllardır kardeşi Neşet Zorlu ile beraber sabırlı olan bir mesleği devam ettirdiklerini söyleyen Hasan Zorlu, "Bu mesleğe çok sabır lazım. Bizi dışarıdan gören ‘bu kolaymış, bunu ben de yaparım’ diyebilir ama yapamazlar. Çünkü çok emek isteyen bir mesleği yapıyoruz. Günde 5 veya 6 tane yapabiliyoruz. Kardeşim küçük iken evlerimiz yakın olduğu için bakarak benden öğrendi. O günden itibaren kardeşimle beraber çalışmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Bende bu meslekte 3 çocukla 25 torun büyüttüm"

Ağabeyiyle beraber yıllardır hey ve sepet ustalığı yaparak kendisi de çocuklarını ve torunlarını bu meslekle büyütüp yetiştirdiğini söyleyen 77 yaşındaki Neşet Zorlu ise “Ben de askerliğe gitmeden önce ağabeyimle beraber 50 senedir bu mesleğe devam ediyorum. Bu mesleğim boyunca 3 çocuk büyüttüm. 3 çocuğumdan 25 torunum var. Bu hey ve sepetlerin ham maddesini biz fındık ve kestane odunundan yapıyoruz. Ağabeyim bunların işlemesini, ben de süslemesini yaparak bu mesleğe devam ediyoruz" şeklinde konuştu.