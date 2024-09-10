Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı tarafından 49 yıl sonra ilk kez düzenlenen “Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni” Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen törende, 2023-2024 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimler onurlandırıldı. Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar ile çok sayıda ünlü isim katıldı.



Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan onurlandırıldı

Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu'nun üstlendiği gecede 32 kategoride ödül alan isimleri; Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu'dan oluşan jüri belirledi. Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan'ın Onur Ödüllerine layık görüldüğü gecede, Vefa Ödülleri ise Ayla Algan ve Türker İnanoğlu'na verildi. 1975 yılında kurulan Film-San Vakfı'nın ilk başkanı olan Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülünü Film-San Vakfı Başkanı Oyuncu Engin Çağlar takdim etti.