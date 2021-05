Yeni ''Superman'' siyahi olacak!

Warner Bros., senaryosunu Ta-Nehisi Coates’ın yazacağı Superman film serisinin yeni bölümü için siyah oyuncu ve yönetmen aradığını duyurdu. Çizgi romana bağlı kalmak istediğini açıklayan stüdyo, birkaç ay önce yola siyah bir Superman'le devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre, stüdyonun aklındaki isimler arasında "Creed II" filmiyle tanınan Steven Caple Jr., "One Night In Miami"ye imza atan Regina King, "Judas and The Black Messiah" ile Daniel Kaluuya'ya Oscar kazandıran Shaka King ve "Sleight" ile tanınan J.D. Dillard yer alıyor. "Black Panther" yönetmeni Ryan Coogler veya "Moonlight"ın yönetmeni Barry Jenkins de seçenekler arasında olsa da Coogler şu sıralar "Black Panther: Wakanda Forever" ile ilgileniyor.

Prodüktör olarak da J.J. Abrams’ın yer alacağı bildirilen yeni Superman filminin, DC evreninde geçmeyeceği belirtildi. Superman’ı oynayacak siyah oyuncuya ilişkin ise henüz kesin bilgi bulunmuyor. (Ajans Bizim)