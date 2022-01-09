Üsküdar’da ‘Hüsn-i Hat’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Hukukçular Derneği işbirliği ile Hüsn-i Hat Sergisi’nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ahmet Yılmaz ve çok sayıda hat sanatçısı ile vatandaş katıldı. Çoğunlukla ‘Hukuk ve adalet’ konularının işlendiği sergide, 20 hat sanatçısının birbirinden güzel eserleri sergilendi.

Tüm İstanbullulara kapılarını açan ve büyük beğeni toplayan sergi, 30 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.