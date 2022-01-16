banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

Ümraniye’de ’7. Hamsi ve Horon Festivali’nde 10 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin işbirliğince düzenlenen ’7. Hamsi ve Horon Festivali’nde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.

Kültür Sanat 16.01.2022, 16:45
Ümraniye’de ’7. Hamsi ve Horon Festivali’nde 10 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin işbirliğince düzenlenen ’7. Hamsi ve Horon Festivali’nde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin bu yıl ortaklaşa düzenlediği "7. Hamsi ve Kültür Festivali" ile Ümraniye’de Karadeniz rüzgarı esti. Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde İstanbullulara ücretsiz 10 ton hamsi dağıtıldı. Ücretsiz hamsi ikramından faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsi yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada kadınlar arasında 1. Emine Keleş olurken erkeklerde ise 1. Ahmet Kılı oldu. Öte yandan, alana kurulan çadırda Karadeniz’in yöresel doğal lezzetleri de satışa sunuldu. Düzenlenen konserler ve etkinlikler ile vatandaşlara kemençe, tulum ve horon eşliğinde müzik şöleni yaşatıldı.

"Türkiye, milli gemisini yapan 10 ülkeden biridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz, bakın dünya coğrafyasını merkezinde bir Türkiye var. Atalarımız, şehitlerimiz kanlarıyla yoğurmuş bize emanet etmiş. Bu 3 kıtanın merkezinde, Asya, Avrupa, Afrika, kavşak bir yerdeyiz. Bu güzel yurdumuzun çıkarlarını korumak için kim gece gündüz koşturuyor, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki cumhuriyet hükümeti bununla meşgul. 3 tarafımız denizle çevrili. Hakimiyetimizi daha da güçlendirmek için Türkiye’nin milli imkanlarıyla inşa ettiği geminin açılış törenine katıldık. Türkiye, dünyada Deniz Kuvvetleri bakımından kendi içine yeten milli gemisini yapan 10 ülkeden bir tanesidir" dedi.

“Hamsi deyince herkes koşuyor”

Hamsi Festivali hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye’nin geleneksel Hamsi Festivali, Ümraniye Belediyemiz ve Rize Derneğimizle birlikte her sene ocak, aralık ayında gerçekleştiriyoruz. Bu sene ocak ayına nasip oldu. Hamsi sadece Karadeniz’in değil, 81 vilayetin balığı değil mi, hamsiyi yemeyen var mıdır yoktur. Milli balıktır. Onun için bu festivali yapmamak olmazdı. Bizim Karadeniz’in tanıtımına da ihtiyaç yok. Hamsi deyince herkes koşuyor. Bakın burada belki yarısı Karadeniz’in dışındaki kardeşlerimizle beraber. Bu hem kardeşliğimizi pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Balık yemeye geldik"

Hamsi kuyruğunda bekleyen Muharrem Kadazoğlu, “Ben Orduluyum, burada şenlik olduğunu duydum. Hamsi yemeye geldik. Çok güzel bir etkinlik bazı yerlerde her sene düzenleniyor, hiçbirini kaçırmıyorum. Karadeniz’in bütün etkinliği burada canlı yaşanıyor" dedi. Vatandaşlardan Nazlı Cefazefe ise, “Ben de Azerbaycanlıyım ama uzun zamandır İstanbul’da yaşıyorum. Bu Karadeniz yemeklerine hep bayılırım. Onun için sabahın köründe kalktım, balık yemeye buraya geldim" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 43
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 38
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Brentford 21 24
13. Southampton 21 24
14. Aston Villa 20 23
15. Leeds United 20 20
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 30
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 20
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11