Türkiye’nin ilk ve tek Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral’den muazzam konser

Türkiye’de, Latin caz solo flütte tek kadın sanatçı olan Mihriban Aviral, kadın, çocuk ve sağlık yararına düzenlenen konserde Medicana International Ankara sponsorluğunda sahne aldı. Ünlü sanatçının flüt dinletisi büyük alkış aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral, Ankara Yenimahalle Vedat Dalokay açık hava parkında Medicana International sponsorluğunda bir konser gerçekleştirdi. Konserde Flüt sanatçısı “Mihriban Aviral ve orkestra ekibi Rustam Rahmedov, Serkan Alagök, Can Kıyıcı, Emre Toprak ile sanatseverler olmak üzere kalabalık bir davetli kesimi katıldı. Aviral, konser esnasında her parçaya başlamadan önce parçaların hikayelerini anlattı. Gelen dinleyicileri enerjisi ve başarısıyla kendine hayran bıraktı. Mihriban Aviral konser sonunda, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız’a kadın, çocuk ve sağlık yararına düzenlenen konsere katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.