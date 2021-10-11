banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye’nin ilk ve tek Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral’den muazzam konser

Türkiye’de, Latin caz solo flütte tek kadın sanatçı olan Mihriban Aviral, kadın, çocuk ve sağlık yararına düzenlenen konserde Medicana International Ankara sponsorluğunda sahne aldı. Ünlü sanatçının flüt dinletisi büyük alkış aldı.

Kültür Sanat 11.10.2021, 15:23
Türkiye’nin ilk ve tek Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral’den muazzam konser

Türkiye’de, Latin caz solo flütte tek kadın sanatçı olan Mihriban Aviral, kadın, çocuk ve sağlık yararına düzenlenen konserde Medicana International Ankara sponsorluğunda sahne aldı. Ünlü sanatçının flüt dinletisi büyük alkış aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral, Ankara Yenimahalle Vedat Dalokay açık hava parkında Medicana International sponsorluğunda bir konser gerçekleştirdi. Konserde Flüt sanatçısı “Mihriban Aviral ve orkestra ekibi Rustam Rahmedov, Serkan Alagök, Can Kıyıcı, Emre Toprak ile sanatseverler olmak üzere kalabalık bir davetli kesimi katıldı. Aviral, konser esnasında her parçaya başlamadan önce parçaların hikayelerini anlattı. Gelen dinleyicileri enerjisi ve başarısıyla kendine hayran bıraktı. Mihriban Aviral konser sonunda, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız’a kadın, çocuk ve sağlık yararına düzenlenen konsere katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1