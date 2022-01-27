Türk sanatçının eserleri Selanik’te sanatseverlerle buluşuyor

Son zamanlarda karma sergilerde portre çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı Ayşe Betil, disiplinlerarası karma sergi ile Yunanistan’ın Selanik kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Pinelo Art Gallery’nin Yunanistan’ın Selanik kentinde organize ettiği programda, sanatçı Ayşe Betil de karma sergisi ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Sergi 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’deki sergilere de katılan sanatçı, 2 Şubat’ta da Karl&Ein Art Gallery’de gerçekleşecek olan “Arayış” isimli disiplinlerarası karma sergide sanatseverlerle buluşacak.

Ayşe Betil eserlerinde insanın anlam arayışına gönderme yapıyor

Ağırlıklı olarak eserlerinde insanı konu alan Betil, sanata dair her şeyin temelinin insana dayandığını ifade ederek, “Sanat, insanın kendine dair anlam arayışı sırasında çıktığı bir yolculuğu simgelemektedir” dedi.

Portre çalışmalarıyla insanın anlam arayışına gönderme yapan sanatçı, “Yüze yansıyan duygu, yaşamın tamamını yansıtan bir ayna gibidir. Farklı pek çok duygunun yüzde bıraktığı etki kağıda ve tuvale aktarılırken eserlerin de zaman algısı kırılır. İzleyicinin ilgisi resmedilen figürün üzerine toplanmaktadır. Bir diğer özellik ise figürlerin gözlerini izleyicisine yönlendirmesidir. İzleyici ve resmedilen figür göz gözedir. Birbirlerine bakar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar. Kimi zaman en temel duyguları figürlerin yüzlerine bir kıyafet gibi giydirmek, çalışmada izleyicinin kendisinden bir şey görmesini sağlar” diye konuştu.