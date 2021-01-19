Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında bulunan su kemerini andıran yapıya inceleme

Trabzon’da Kahramanmaraş caddesinde TİSKİ ekipleri tarafından yapılan isale hattı çalışması sırasında su kemerini andıran yapı bulunurken yapının, incelenerek tarihi değeri olup olmadığı belirlenecek.

Bulunan su kemeri nedeniyle isale hattı çalışmalarına ara verilirken, su kemerinin yakın tarihe ait olabileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Caddesi üzerinde TİSKİ ekipleri tarafından yürütülen isale hattı çalışmasında su kemeri ortaya çıkarken su kemerini andıran tonoz yapının şehrin atık su kanalizasyonunu oluşturduğu tahmin ediliyor. Yapının ortaya çıkmasının ardından çalışmalar Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda durdurulurken, yapı kalıntısı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca temizlenip kazısı yapıldıktan sonra yapının durumu netlik kazanacak.