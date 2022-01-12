DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turizm değerleri arasında görülen tarihi su kemerleri ziyaretçilerini bekliyor.

Düzce’nin dört bir yanında bulunan turistik yerler ile ilgili olarak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Düzce’nin tarihi değerleri arasında yer alan Kemerkasım köyünde bulunan tarihi su kemeri kalıntıları, suyun kente uzak bir mesafeden taşındığını gösteriyor. Kalıntılar özellikle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Kalıntılar kentin akrapol kısmında ve Kemerkasım Köyünde görülürken, Roma döneminde suyun, büyük kemerler ile kente nasıl getirildiğini gözler önüne seriyor.