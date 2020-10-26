Sonbaharın ruhuna sıcaklık katan oduncu gömlekler

Yeni sezon Sonbahar-Kış koleksiyonu oduncu gömleklerle dikkat çekiyor.

Hazır giyim markası DeFacto, sezon trendlerini erkek giyim alışkanlıklarıyla harmanlandığı 2020 Sonbahar - Kış koleksiyonunu sergiliyor. dikkat çekmeye devam ediyor. Günlük şıklığı zahmetsizce tamamlayan oduncu gömlekler; koleksiyonun öne çıkan parçalarından oluyor.

Siyah, gri, lacivert, turuncu ve beyaz renkler ile kırmızı ve yeşilin tonlarının hakim olduğu koleksiyon, tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Trendy modelleri, fit ve rahat kesimleri ile öne çıkan oduncu gömlekler; chino, jogger, denim pantolonlar ve tişörtler ile kombinlenerek, spor şıklığa vurgu yapıyor.

Sportif ve modern tarzıyla ilham veren İtalyan Şef Danilo Zanna’nın da öncelikli tercihi olan oduncu gömlekler markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında erkeklerin beğenisine sunuluyor.