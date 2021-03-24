Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir’in ismi Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kütüphaneye verildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir’in ismi Sivas’ın Yıldızeli ilçesine açılan kütühanede yaşatılacak. Milli Eğitim Müdürlüğünce Yıldızeli Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Şehit Polis Muhammed Demir Kütüphanesi’nin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan ve şehidin ailesi katıldı. Kütüphane açılışında şehidin ailesi duygusal anlar yaşadı. Öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek olan kütüphanede 4 bin kitap yer alacak. Öte yandan kütüphanede Şehit PÖH Demir’in eşyaları da sergilenecek.

Öğrencilerin kütüphaneden en güzel şekilde istifade edeceğini belirten Vali Ayhan, “İlim, irfan merkezlerimizde her gencimiz daha çok kitap okuyarak bilgi sahibi olacak. Şehidimizi unutmayan ve vefa örneği gösteren Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz ” dedi.