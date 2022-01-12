“Peynirli Yumurta” isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluşuyor

Peynirli Yumurta isimli tiyatro oyunu yarın Erzurum Devlet Tiyatrolarında seyirciyle buluşacak. Ferenc Karainthy’in yazdığı oyun kadın-erkek ilişkisini, aşk, güven ve yalnızlık gibi konuları işliyor.

Ferenc Karainthy’in yazdığı ve Çiğdem Aydın’ın Türkçeye çevirdiği insanın yalnızlığı ve iki kişinin ilişkisi üzerine kurulmuş “Peynirli Yumurta” eseri tiyatro oyununa çevrildi. Rejisörlüğünü Eray Eserol’un yaptığı oyuncu Bayram Atila Karagöz ve Merve Gül’ün oynadığı tiyatro oyununun provaları tamamlandı. Oyun yarın prömiyer yaparak seyirciyle buluşacak.

Bir barda çalışan garson kızla, barın kapanma saatinden on yedi dakika önce oraya gelen müşteri arasında geçen oyun kadın-erkek ilişkisi, aşk, güven, yalnızlık gibi konuları işliyor. Demir perde ülkesi olan Macaristan da yaşamak zorunda olan bireyin özgürlük özlemi, var olma çabası, ve yaşadıkları sorunlar; bir bar sandalyesinde bireyin kendisi ve çevresiyle olan hesaplaşması, aşkları ve yalnızlıkları çarpıcı şekilde işliyor.

Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Rejisör Eray Eserol, Erzurum’da tiyatroya büyük bir ilgi olduğunu ve burada oyunu sahnelemekten memnu olduklarını ifade ederek, “ Erzurum Devlet Tiyatrosunda oyunumuz yarından itibaren sahnelenmeye başlanacak. Erzurum izleyicisinin tiyatroya ne kadar ciddiyetle yaklaştığını, entelektüel seviyesinin ne kadar üstün olduğunu biliyorum. Burada tiyatroya çok büyük bir ilgi var. Dramatik sanatlara ilgi var. Burada olmaktan mutluyum. Oyunumuza 29 Kasım itibariyle çalışmaya başladık. Provalarımıza ve okuma provalarımıza internet üzerinden yaptık. Oyunumuzun temelini atıp Ankara’da provalarımızı yaptık” dedi.

Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz ise sezonun 2. oyununu izleyicilerle buluşturacaklarını belirterek“ Ekimde perdelerimizi yeniden açmıştık. Sezonumuz devam ediyor. 2. oyunumuz ile seyirci karşısına yeniden çıkacağız. Turnelerimiz hızla devam ediyor. Peynirli Yumurta oyunumuz farklı bir serüvene sahne oldu. Ankara’da provalar başladı ardından Erzurum’a çektik. Güzel bir maceraydı. Oyunumuz yarın seyirci karşısına çıkacak” açıklamalarında bulundu.