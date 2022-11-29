Ordu sahilinde nostaljik tekneler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’yu deniziyle buluşturmakla kalmadı, kıyıları da eski canlı, nostaljik günlerine geri döndürdü.

Kıyıları eskiden olduğu gibi sandallarla dolu, canlı bir hale dönüştürmek için çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri, topladığı 16 eski teknenin tamirini yaptı ve boyayarak Altınordu sahiline yerleştirdi. Geçmişle geleceği buluşturan bu çalışma vatandaşların da beğenisini kazandı.

Ordu sahillerinin değişim ve dönüşüm yaşadığını söyleyen Başkan Güler, “Bizim gençliğimizde sandallarla dolu olan sahil, yeniden geçmişe ilerliyor. Kalbe dokunan bu çalışmalarla geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Yeniden canlanan sahilimiz fotoğraf çektirilen, sohbet edilen mekanlara dönüştü. Halkımızın da beğenisini toplayan bu çalışmanın devamı isteniyor” dedi.

Rus fotoğrafçının o karesi 145 yıl sonra yeniden canlandı

Uzun yıllar önce sahili süsleyen tekneler 1877 yılında Rus Fotoğrafçı Ermakov tarafından çekilen fotoğrafla ölümsüzleşmişti. Ordu’yu ve Orduluları özlenen o günlerine götürmek için çalışan Başkan Güler, sahili çekilen o fotoğraftan 145 yıl sonra yenilenerek boyanan teknelerle canlandırdı.

Başkan Güler sözünü tuttu

“Denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak ve kalkınması da oralara doğru uzanacak, ekonomide yeni sahalar bize açacak” diyen Başkan Güler, kısa sürede sözünü yerine getirdi. Başkan Güler’in öncülüğünde deniz kıyısında olmasına rağmen denizden yeterince istifade edilmeyen Ordu, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla hem deniz faaliyetleri artan hem de üretimi ve tasarımı yapılan teknelerle istihdama katkı sunan bir il haline dönüştü.

Kıyılar halka açıldı

Öte yandan kaçak ve görüntü kirliliği oluşturan yapıları yıkarak halka açan Başkan Güler, son olarak yaptığı bu çalışmayla ise halkı özlediği renkli günlerine götürdü.