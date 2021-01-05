Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı

Son dönemlerde birçok yerel içeriğe imza atan Netflix'in son yerli yapım dizilerinden biri olan 50m2'nin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yayın tarihi açıklanan dizinin yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 50m2'nin senaristliğini Selçuk Aydemir ve Burak Aksak, yönetmenliğini de yalnızca Burak Aksak üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Hasan Yalnızoğlu, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Murat Kılıç ve Tuncay Beyazit bulunuyor. 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Dizinin hikayesi ise şöyle:

İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesi'ndeki 50 metrekarelik terzi dükkânına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkânında yaşamaya başlar. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.