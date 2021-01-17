Minik müzisyenlerden evde konser ziyafeti

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nin küçük öğrencileri, çevrim içi olarak yeni yıl konseri verdi. Müzik Akademisi’nde piyano ve keman eğitimi alan 21 öğrencinin yer aldığı konser büyük beğeni kazandı.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi, Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdürmeye devam ediyor. Çevrim içi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle birebir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı bulan öğrenciler, yeni yıl konseri ile de becerilerini bir kez daha ortaya koydu.

Pandeminin zor koşullarına rağmen uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencileri her yıl yaşadıkları konser heyecanından mahrum bırakmamak adına çevrim içi konser düzenlediklerini belirten YÜSEM yetkilileri, “Öğrencilerimiz eğitmenleri ile birlikte belirledikleri eserlerine çalıştılar. Tamamen konser kurallarına uyarak, konsere uygun giyinen ve izleyicisini selamlayarak performans sergileyen öğrenciler büyük beğeni kazandı” dedi.