Köylüler açık hava sinemasında eğlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü’nde Açık Hava Sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Hasbeyler Köyü Muhtarlığı tarafından futbol sahasında Açık Hava Sineması gösterimi gerçekleştirildi. Köylü kadınların el emeği ekmek ve gözlemelerin de satışının yapıldığı etkinlikte Türkiye Klarnet şampiyonu Alihan Sarı, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Köyde yapılan çalışmaların Hasbeyler Köyü’nde yaşayan her bir vatandaşın desteği ile gerçekleştiğine vurgu yapan muhtar Hasan Duman, son günlerde yaşanan yangınlara dikkat çekti. Duman açıklamasında, “Hasbeyler Köyü bir muhtar tek başına hiçbir şey yapamaz. Bunları yapan muhtar değil, sizin evlatlarınız, sizin eşleriniz, sizin anneniz babanız, Hasbeyler Köyü kendisi ile ne kadar gurur duysa azdır. Kurban Bayramı’nda çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Havalar zaten sıcak, ikinci bir salgın hastalığa izin vermeyelim. Kurban atıklarımızı sağa sola atmayalım ve çukurlarımızı kapatıp toprağa gömelim diye, buna Hasbeyler Köyü harfiyen uydu hepinize teşekkür ediyorum. Birkaç gündür içimiz yanıyor, Türkiye yanıyor. Kasıtlı olarak olduğunu düşündüğümüz yangınlar bir çok yerde başladı. İçinden ırmaklar geçen cennet gibi bir köyde yaşıyoruz. Daha önce uyarmıştık, yabancı araç gördüğünüzde, şüpheli araç gördüğünüzde bize ve Jandarma ekiplerine haber vermeyi unutmayın. Hiç değilse içinde bulunduğumuz bölgeye sahip çıkalım, koruyalım.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Sokak hayvanlarını barınmaları konusunda yapmış olduğu proje ile derece alan Melike Nur Aydemir’e ve klarnet virtüözü Alihan Sarı’ya plaket takdim edildi.

Daha sonra hazırlanan perdede ‘Çiçek Abbas’ filmi izleyicilerle buluştu. Filmin sonunda etkinliğe katılan Hasbeyler Köyü sakinleri çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi.