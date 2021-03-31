Kanuni Sultan Süleyman'ın portresine 5 milyon TL'ye satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıktı.

İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.

Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırmada satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı.

Müzayede yetkilileri 43 yaşındaki Kanuni'yi gösteren portrenin satış rakamından memnun olduklarını aktardı.

Portrenin Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.



Müzayedede, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar da satıldı.

MİHRİMAH SULTAN'IN PORTRESİ DE 60 BİN STERLİNE SATILDI



Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.



16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.

İBB, 9 ADET KUR’AN-I KERİM İLE EL YAZMALARI SATIN ALDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise aynı müzayedede "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.

İsmini Londra’da Kanuni Sultan Süleyman’ın portre satışıyla duyuran Sotheby’s Müzayede evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" açık arttırmada, eserlerin alım fiyatı açıklanmadı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un” sözleriyle duyurdu.