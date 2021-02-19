İş Sanat Mart ayında da sanatseverlerin buluşma noktası olacak

İş Sanat’ta çevrim içi etkinlikler devam ediyor. Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan zengin bir program mart ayında sanatseverlerle buluşacak. Tüm etkinlikler sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

İş Sanat, oyuncu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup ‘Barabar’ı izleyiciler ile buluşturuyor. Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan grubun konseri pandemi döneminde görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ’Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı’ başlıklı konser 6 Mart’ta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak. Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Band’in yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak. Klasik müzik serisinde 4 Mart’ta Yiğit Karataş, 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda ’Kış Masalı’, ’Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün’, ’Kibarlık Budalası’ ve ’Olmedo Şövalyesi’ mart programında yerini aldı. ’Düşten Güzel’ başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Mart’ta yayında olacak. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar’ın şiirleri seslendirdiği dinletinin solisti Şevval Sam olacak. Şubat ayında başlayan Provadan İzle serisi, William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu ’Karlar Kraliçesi’, ’12 Dans Eden Prenses’, ’Gulliver’in Gezileri’ ve ’Deniz Kızı’ masallarıyla çocukları ve masal seven büyükleri eğlenceli serüvenlere davet ediyor. ‘Yazarının Sesinden’ serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Barabar Tıp Bayramı’nda sahnede olacak

Pandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla sahne alan Barabar ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda izleyicileriyle buluşacak. Aralarında Serkan Keskin (basgitar) ve Taner Ölmez’in de (vokal) bulunduğu topluluk, halk türkülerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıyor. Orkestrada Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan da yer alıyor.

Hanendeler ve sazendeler ile ‘Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı’

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın İş Sanat için hazırladığı ‘Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı’ başlıklı konser mart ayında yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu hanendeler ve sazendeler ile bu eşsiz müzik ziyafeti 6 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilir.

İş Sanat’ta Caz Baharı

Caz müziğin efsane isimleri Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmayan şarkıları mart ayında içinizi ısıtacak. Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin yer alacağı konserde solistlere Şenova Ülker Caz Orkestrası eşlik edecek. Halil İbrahim Işık’ın düzenlemeleri ve yıldız solistleriyle ‘Caz Baharı’, 20 Mart’ta saat 20.30’dan itibaren izlenebilir.

Barok dönem eserleri Camerata Barok İstanbul yorumuyla İş Sanat’ta

İş Sanat’ın klasik müzik konserleri Camerata Barok İstanbul ile devam ediyor. Barok dönem eserlerini icra eden topluluk, bu konserde orkestral eserlerin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da seslendirecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul ve solist kontrtenor Kaan Buldular’ın yer aldığı konser, 25 Mart akşamı yayında olacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri şef Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek. Mendelssohn, Vivaldi ve Rossini’nin eserlerinin yanı sıra besteci Cem Küçümen’in ikili keman konçertosunun da seslendirileceği konser, 11 Mart’tan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Konserin solisti keman sanatçısı Cihat Aşkın olacak.

Yiğit Karataş resitali

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyaca önemli salonlarda konserler veren keman sanatçısı Yiğit Karataş, mart ayında İş Sanat’a konuk olacak. Karataş’a piyanist Tayfun İlhan eşlik edecek. Konser 4 Mart akşamı klasik müzik severlerle buluşacak.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleri İş Sanat’ta

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleri, 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ‘Düşten Güzel’ başlıklı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiirleri, Şevval Sam ise şarkıları seslendirecek. Dinleti, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon boyu erişime açık olacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda bu ay

Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi mart ayında da devam ediyor. William Shakespeare’in ‘Kış Masalı’ 3 Mart’ta, Pierre-Augustin Beaumarchais’in ‘Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün’ 17 Mart’ta, Moliere’in ’Kibarlık Budalası’ 24 Mart’ta, Lope de Vega’nın ’Olmedo Şövalyesi’ başlıklı eserleri 31 Mart’ta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

Heyecan verici masallar Masal Tiyatrosu’nda

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla ve masal seven yetişkinlerle buluşuyor. 7 Mart’ta ‘Karlar Kraliçesi’, 14 Mart’ta ’12 Dans Eden Prenses’, 21 Mart’ta ‘Gulliver’in Gezileri’ ve 28 Mart’ta ‘Deniz Kızı’ izlenebilecek. Sezondaki tüm masallar İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon sonuna kadar yayında olacak.

Provadan İzle serisi Fırtına ile devam ediyor

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı yeni serisi yine bir klasik eserle devam ediyor. William Shakespeare’in iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor. Moda Sahnesi oyuncularının ‘Fırtına’ yorumu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

Yazarının Sesinden serisinin yeni konukları

‘Yazarının Sesinden’ serisinde 1 Mart’ta Sunay Akın ’Makiler’, 15 Mart’ta Artun Ünsal ’İktidarların Sofrası’, 22 Mart’ta Nilgün Öneş ’Ağlamak Yok’ ve 29 Mart’ta Selçuk Altun ’Ayrılık Çeşmesi Sokağı’ adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Seri, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.