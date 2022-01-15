Sultangazi’de düzenlenen "İletişim Sohbetleri" programında usta isimler, gençlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi Belediyesi tarafından "İletişim Sohbetleri" programı düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen programda günümüz medyası, dijital ortam gibi konular ele alındı. Programda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Radyocu Ali Şentürk, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Şair İsmail Kılıçarslan gençlerle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, benzer organizasyonların daha önce de gerçekleştirildiğini ifade ederek: "Bunu daha önceki yıllarda hem Mimar Sinan Kültür Sanat Sezonu’nda hem de İbni Sina Kültür Sanat Sezonu’nda gerçekleştirmiştik. 2022 yılında da sizlerin çok istediği, çok beğendiği bu formatı devam ettiriyoruz. Bugün aramızda kıymetli Mehmet Aydın, Afrikalı Ali, İsmail Kılıçarslan ve Ersin Çelik ile çok güzel iletişim sohbetlerinde Sultangazililerle bir arada olacağız" şeklinde konuştu.

“Türkçemizi düzgün kullanalım"

Programda gençlere tecrübelerini aktaran TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Türkçe’nin yabancı kelimelerle birlikte kullanılarak farklı bir noktaya çekilmemesi gerektiğini vurguladı. İletişimin birçok noktasında vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade eden Aydın şunları söyledi: "Bugün iletişimi konuştuk. Çok değerli meslektaşlarımızla birlikteydik. Sultangazi’nin bilime kültüre ve sanata da önem vermesi de gerçekten hoşumuza gidiyor. Gençlere iletişimi anlattık. Yayınlarda yaptıklarımızı başımıza gelen sıkıntıların her birini burada paylaştık. Gerçekten özellikle gençlerin de bu alanda ilgili olması çok önemliydi. Benim kısmım etkili konuşma, diksiyon ve hitabetti. Kesinlikle Türkçemizi yabancı dillerle kullanarak başka bir noktaya çevirmeyelim. Köklü bir dil haznesine sahibiz. Dolayısıyla buradaki gençlere söyleyeceğim en önemli sözlerden bir tanesi Türkçemizi düzgün kullanalım"

“Son dönemde katıldığım organizasyonlarda gençler bana çok büyük umut veriyor”

Radyocu Ali Şentürk ise gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "28 yıldır radyocuyum. Bu tür organizasyonlarda özellikle gençlerle bir araya gelip yaşadığımız tecrübeleri aktarmak gerçekten çok güzel. Son dönemde katıldığım organizasyonlarda gençler bana çok büyük umut veriyor. Mutluluk duyuyorum onlarla beraber olmaktan" dedi.