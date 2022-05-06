İkilem'in Yeni Şarkısı "Geçemem Senden" Yayında

Sözü ve müziği solist Serhat Karan’a, düzenlemesi ise grubun diğer üyesi Uğur Ateş’e ait olan yeni şarkının mix & mastering’i ise Kadir Süzgün imzalı. Kayıtlarını Meriç Erseçgen ve Uğur Ateş üstlenirken kapak tasarımını Eray Kiray hazırladı. Kullanılan enstrümanlara bakıldığında ise akustik gitarda Murat Çorak, elektrik gitarda Furkan Tatlıdilli, bas gitarda Onur Kamer, synth ve klavyelerde ise Uğur Ateş yer aldı. “Geçemem Senden” geçip giden onca zamana rağmen hala; sevginin, pişmanlığın, ayrılığın izlerinin ve keşkelerin devam ettiğini anlatıyor. Şarkı ile eş zamanlı yayınlanan video klibin yönetmenliğini İlker Savaşkurt yaptı. Sevilen grubun fotoğraf çekimlerini Daria Sokolova üstlendi.

2020 yılında yayınladıkları “Zamansız Şarkılar” adlı çıkış şarkısıyla profesyonel müzik mecralarında boy gösteren İkilem, aynı yıl “Sensiz Uyandım” ve “Bir Sebebi Var” adlı şarkılarını yayınladı. Üçüncü şarkısıyla tüm ulusal ve yerel radyolarda aylarca bir numarada kalan grup, geçtiğimiz yıl “Kaybolurum Gülüşünde” ve “Bu Saatten Sonra” adlı şarkılarıyla yine milyonların beğenisini kazandı.