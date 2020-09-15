Eylem Yıldız “Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı

Mavi Bisiklet filminin bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in yeni filmi “Bir Umut”un başrolünde yer alan Eylem Yıldız, canlandırdığı karaktere dair açıklamalarda bulundu. “Eğreti Gelin” filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız, filmin hikâyesi ve karakterini yaratma sürecinde yönetmen ile olan diyaloğu hakkında da bilgiler paylaştı.

“Karakterim Üzerine Yönetmenle Uzun Süre Çalışma İmkanı Buldum”

Kendisinin ilk defa bir bağımsız film projesinde yer aldığını söyleyen Eylem Yıldız, filmin oyuncu kadrosuna dahil olma sürecinin çok hızlı geliştiğini belirtti. Yönetmen Ümit Köreken ile çalışmanın kendi kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Yıldız “Yönetmenimle karakterime dair öncesinde uzun uzun psikolojik derinliğini aynen bir tiyatroda oyuna çalışırmış gibi konuşma fırsatım oldu. Bu durum beni çok iyi hissettirdi. Bütün bağımsız filmler böyle mi oluyor bilmiyorum ama film için haftada bir Online toplantı yaparak hep o tansiyonda tutmaya çalıştı bizi ve koparmak istemedi hikâyeden. Pandeminin olmasından dolayı da koşullar uygundu buna. Ümit ile çok yeni tanışıyoruz ve ilk Online toplantımızı yaptıktan sonra ara ara film izlememi isteyeceğini söyledi. Ben de tamam dedim ve izlememi istediği ilk film Haneke’nin ‘La pianiste (Piyano Öğretmeni)’ filmiydi” dedi.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.

Filmin Kısa Hikayesi:

Umut (35), sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. Eşi Asiye (43) kendi kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Umut, on dört yaşında iken babasını kaybetmiş, annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra yirmi yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin tedavisiyle ilgilenmek zorunda kalan Umut hastanede sürpriz bir şekilde Asiye’nin hamile olduğunu öğrenir. Bu durum Umut’un çocuk sahibi olmak istememesi nedeniyle büyük bir tartışmaya neden olur. Asiye telefonunun da içinde bulunduğu çantasını almadan ortadan kaybolur. Umut çok uğraşsa da ondan hiçbir haber alamaz. Yaşadığı yoğun stres ve yıllardır içinde biriktirdiği duygular nedeniyle annesi ile büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve annesi de ansızın ortadan kaybolur. Gece boyu Asiye’yi ve annesini arayan Umut, sabah her ikisinden de beklenmedik haberler alır. Fakat sadece birine yetişebilme şansı vardır.