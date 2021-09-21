Dövüş Kulübü yazarı yeni kitabını internette yayınlayacak

Substack, abonelik esasına dayanan ve yazarların kitaplarını, yazılarını yayınladıkları bir platform. Ve insanlara bu yazıları okutmak için doğrudan e-posta gönderiyor.

Birbirinden ünlü yazarları bünyesine alarak dikkat çeken platform, son olarak Dövüş Kulübü ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Chuck Palahniuk ile anlaştı. Platformda Palahniuk’tan önce Patti Smith ve Etgar Keret de yer almaya başlamıştı.

Palahniuk’un 16. romanı Greener Pastures, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren aylık 6 dolar veya yılda 40 dolar abonelik karşılığında Substack’ten okunabilecek.

YAZDIKLARIMI KİMSE DÜZENLEMİYOR

Palahniuk, Substack’in bir sonraki çalışmasını platformda yayınlamak için kendisine yaklaştığını ve editoryal bağımsızlık teklifini cezbedici bulduğunu söyledi: “Çalışmanızın içeriğini düzenleyen birinin olmaması fikri gerçekten çekici.”

Substack, Palahniuk’a Greener Pastures için önceden bir ödeme de yaptı. Greener Pastures’ın ilk üç bölümü ücretsiz olarak sunulacak ve 27 Eylül ve 4 Ekim’de yayınlanacak.

59 yaşındaki yazar, Greener Pastures’ın genç yetişkin kurgu parçası olarak başladığını, karanlık ve biraz cinselleştirilmiş hale geldiğini söyledi: “Gençlerin bir kariyer, bir eş seçmeleri ve bir ev ve iş bulmaları gerektiği için karşı karşıya kaldıkları krizi tasvir ediyor.”

Palahniuk, çevrimiçi makalelerin düzenlenmesinden bıktığını ve bahçe mobilyalarının nasıl temizleneceğine ilişkin YouTube videoları gibi daha faydalı internet içeriğini tercih ettiğini kabul ediyor.

KİTAP OLARAK DA BASILABİLİR

Çevrimdışı dünyada Palahniuk’un Hachette ile en son iki romanını yayınladığı üç kitaplık bir anlaşması var. Greener Pastures’ın kitap versiyonu, da basılabilir. Palahniuk, “Okuyucularım eksiksiz olma eğiliminde ve tüm kitapların kopyalarını istiyorlar” diyor.

Substack anlaşması, Palahniuk’un eski edebiyat ajansında çalışan bir muhasebecinin zimmete para geçirmesinin kurbanı olduktan sonra geldi. Donadio & Olson’ın muhasebecisi Darin Webb, Palahniuk’un tahmini olarak 2,5 milyon dolar kaybetmesine neden olduktan sonra 2018’de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Palaniuk bu olaydan sonra zor zamanlar geçirdiğini anlatıyor: “Evimi satmak zorunda kaldım, ancak Hachette yardım etti. Substack anlaşması parayla ilgili bir şey değil, merakımla motive edildim.”

Substack’in yazar listesine abone olan 500.000’den fazla müşterisi var.