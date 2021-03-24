Deniz havası şehre taşınıyor

Baharın ve yaz aylarının akımı olan marin stili, modern bir yorumla bir araya getirilen tasarımlarla yenileniyor.

Hazır giyim markası DeFacto incecik kumaşlar ve farklı formlarda kıyafet modelleri ile deniz havasını şehre taşıyor. Denizci tarzının modern bir bakış açısıyla güncellediği DeFacto İlkbahar / Yaz Kadın Koleksiyonu’nda yer alan çizgili elbiseler ve gömlekler bu stilin anahtar parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Tarzın öne çıkan rengi olan deniz mavisi ve beyaz; pantolondan gömleğe, elbiseden tişörte kadar birçok tasarımda karşımıza çıkıyor.

Bu nostaljik tarzdaki tasarımlara markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.