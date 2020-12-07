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Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Karayavuz’un anıları kitap oldu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, yayınları arasına yeni bir eser daha ekledi. Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Selahaddin Karayavuz’un anıları Prof. Dr. Zehra Aslan tarafından derlenerek yayın hayatına kazandırıldı.

Kültür Sanat 07.12.2020, 11:51
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Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Karayavuz’un anıları kitap oldu
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, yayınları arasına yeni bir eser daha ekledi. Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Selahaddin Karayavuz’un anıları Prof. Dr. Zehra Aslan tarafından derlenerek yayın hayatına kazandırıldı.

Eserde yer alan anılar, partiler arası siyasi ilişkilere ve dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına ayna tutmakta. Adnan Menderes ile diyaloglar, parti içi çekişmeler ve tartışmalar, dönemin siyasileriyle ilgili ilginç anılar ve tespitler, yaşanan zorluklar, köy kahvelerinde yapılan siyasi toplantılardan hatiplerin üsluplarına kadar birçok ayrıntı, gözlemci olan Karayavuz’un anılarında hayat bulmakta.

Hatıratın ilginç kısmı; Yassıada, Kayseri, Sultanahmet ve Toptaşı Cezaevleri ile ilgili verilen bilgiler. Bu süreçlerin bilinmeyen ve daha önce değinilmemiş birçok yönü ayrıntılarıyla bulunabilecek eser, Cumhuriyet Dönemi’nde bilhassa siyasi tarihle ilgili çalışmalara kaynak olacağı gibi meraklısını da tarih yolculuğuna çıkarmakta.

Okuyucular bu esere, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilecek.
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