’Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserleri başladı

İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserleri ’Hey! Douglas’ ile yeniden başladı.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri ’Hey! Douglas’ ile yeniden başladı. Konserde, 70’li yılların funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas, izleyicilerle buluştu. İş Sanat’ın ilgi gören “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 20 Mayıs’ta rap müziğin önemli ismi Ceza sahne alacak.