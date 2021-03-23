Çocuklar pandemi sonrası hayâllerini çizgilerle anlattı

Yıldırım Belediyesi, 7-9 yaş arasındaki çocuklara yönelik “Pandemi Sonrası Nasıl Bir Dünya Hayâl Ediyorsun?” temasıyla resim çizme atölyesi tertip etti.

Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) bünyesindeki Hançerli Yaran Dayanışma Odası’nda 7-9 yaş arasındaki çocuklara yönelik resim çizme programı düzenlendi. Çocuklara önce resmin önemi, renklerin anlamları, kâğıdın ve kalemin kullanımı, resimdeki nesnelerin büyüklüğü ve şekli, kompozisyon ve oran gibi konular anlatıldı. Ardından çocuklar, pandemi sonrası nasıl bir dünya hayâl ettiklerini resimlerle anlatmaya çalıştı. Resmin, çocuğun kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesi açısından bir anlatım aracı olarak önemini vurgulayan Sosyolog Hüseyin Pehlivan, “Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir araç olduğu gibi onun zekâ, kişilik ve yakın çevre ilişkileriyle iç dünyasını yansıtmaya çalışan bir ifade aracıdır. Bizler de pandemi sürecinde kısıtlanmış çocuklarımızın hayallerini görmek adına, küçük nefes egzersizlerinden sonra hayâl etme tekniği uygulayarak olmak istedikleri yeri düşünmelerini talep ettik. Onlar resimlerle hayâllerini anlattılar, biz de ardından çocuklarımızın çizimlerini değerlendirdik” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da çocukların gelişimini destekleyecek projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın pandemi sürecinde dünyaya bakış açısı ve pandemi sonrası hayallerini gözlemlemiş olduk. Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli” dedi.

Çocuklara resim defteri, boya kalemleri, diş fırçası, diş macunu ve maske hediye edildi.