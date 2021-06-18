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Çivisiz ahşap caminin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Muşçalı Mahallesi’nde bulunan tarihi çivisiz caminin "Maliye Hazinesi" adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Kültür Sanat 18.06.2021, 17:08
Çivisiz ahşap caminin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Muşçalı Mahallesi’nde bulunan tarihi çivisiz caminin "Maliye Hazinesi" adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba ilçesi, Muscalı Mahallesi’nde bulunan eski 950, yeni 127 ada ve 99 parselde kayıtlı Muscalı Camisi 26 Eylül 2013 tarihinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca ‘taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edildi ve Maliye Hazinesi adına kayıt altına alındı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarca Vakıflara ait olduğu belirtilen cami kurumumuza ait değildir. Yapılacak her türlü onarım ve tadilat için de Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir” denildi.

Muşçalı Mahallesi sakinleri, mahallelerinde bulunan çivisiz ahşap cami için gerekli bakım-onarım çalışmalarının yapılmasını talep etmişti.
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