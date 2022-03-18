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"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 45 yıl aradan sonra tekrar gösterime giriyor
İslam dünyasının unutulmaz filmi olarak gösterilen "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 45 yılın ardından beyaz perde de izleyenlerle buluşacak.
Kültür Sanat 18.03.2022, 09:40
Anthony Quinn, İrini Papas, Michael Forest gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı film, özellikle Ramazan ayında televizyonlarda defalarca kez yayınlanıyor.
45 YIL ARADAN SONRA 4K OLARAK GELİYOR
45 yıldır etkisini kaybetmeyen filmin, Pinema Filmcilik tarafından Türkiye’de 4K olarak gösterime gireceği öğrenildi.
15 NİSAN'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
İslam Alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul edilen 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi, 15 Nisan 2022'de Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla Türkiye’nin dev sinema perdelerinde sinema severlerle buluşacak. Filmin galasına, yapımcı Moustapha Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılması bekleniyor.